«Моложе меня на 38 лет»: Александр Гордон женился в восьмой раз
Александр Гордон женился на девушке, которая моложе его на 38 лет
Александр Гордон вступил в брак в восьмой раз. Его избранницей стала 23-летняя Алина, которая моложе телеведущего на 38 лет. Гордон сообщил об этом в беседе с журналистом Антоном Красовским в эфире шоу «Антонимы».
Ведущий прокомментировал это событие просто: «это жизнь». На вопрос о предыдущих браках он ответил весьма ёмко.
«Я ничего плохого своим женам не желал и не оставлял. Кому какое дело?», — задался вопросом кинорежиссёр.Пара встречалась четыре года, но их отношения включали период расставания. Гордон отметил, что родители невесты поддержали их союз и планировали присутствовать на торжестве. Запись интервью провели до официальной регистрации брака.
При этом 61-летний телеведущий не считает себя наставником для супруги. Сама Алина сказала, что с мужем ей интересно, но иногда бывает сложно.