«Моложе меня на 38 лет»: Александр Гордон женился в восьмой раз

24 декабря 2025, 19:37

Александр Гордон женился на девушке, которая моложе его на 38 лет

Александр Гордон (Фото: кадр из сериала «Физрук»)

Александр Гордон вступил в брак в восьмой раз. Его избранницей стала 23-летняя Алина, которая моложе телеведущего на 38 лет. Гордон сообщил об этом в беседе с журналистом Антоном Красовским в эфире шоу «Антонимы».





Ведущий прокомментировал это событие просто: «это жизнь». На вопрос о предыдущих браках он ответил весьма ёмко.

«Я ничего плохого своим женам не желал и не оставлял. Кому какое дело?», — задался вопросом кинорежиссёр.