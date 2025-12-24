«Ничего не дарил»: Самойлова шокировала деталями брачного контракта с Джиганом
Оксана Самойлова заявила, что брачный договор с Джиганом уже нельзя оспорить
Блогер Самойлова раскрыла условия брачного договора с Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) о разделе имущества. Её слова приводит издание «СтарХит».
Известно, что супруги заключили брачный договор в 2020 году. Сейчас его уже нельзя оспорить. По условиям, совместное имущество до 2020 года переходит Самойловой, а приобретённое после — остаётся у Джигана.
«Он мне ничего не дарил... Только я ему: машины, часы... Я же травмированная, к тому же я изначально такая, что за семью буду сражаться до последнего. Поэтому всем ущербным мужикам посвящается мой спич. Я с удовольствием уступлю это сильное место какому-то реально сильному мужчине», — заявила Самойлова.Прощать супруга она пока не планирует. Блогерша считает, что его нынешнее поведение как идеального отца может быть временным, так как подобное уже случалось. Сейчас, по её словам, детям и ей хорошо от его изменений.