«Встреча в тюрьме»: Куклачев раскрыл, где проведёт следующий Новый год

24 декабря 2025, 19:11

Юрий Куклачев проведёт январские праздники в гастрольной поездке по городам РФ

Юрий Куклачёв (Фото: кадр из программы «Жизнь и судьба»)

Художественный руководитель Театра кошек, дрессировщик Юрий Куклачёв традиционно проводит январские праздники в гастрольных поездках по России.





В интервью Общественной Службе Новостей Куклачёв рассказал, что Новый год часто застаёт его на гастролях или в пути.

«Помню, как 2023-й мы встретили в колонии для несовершеннолетних, где мы устроили целый концерт, чтобы ребята, которые там находятся, могли прикоснуться к другому миру, могли немного отвлечься от окружающей действительности», — рассказал артист цирка.