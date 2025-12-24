«Встреча в тюрьме»: Куклачев раскрыл, где проведёт следующий Новый год
Юрий Куклачев проведёт январские праздники в гастрольной поездке по городам РФ
Художественный руководитель Театра кошек, дрессировщик Юрий Куклачёв традиционно проводит январские праздники в гастрольных поездках по России.
В интервью Общественной Службе Новостей Куклачёв рассказал, что Новый год часто застаёт его на гастролях или в пути.
«Помню, как 2023-й мы встретили в колонии для несовершеннолетних, где мы устроили целый концерт, чтобы ребята, которые там находятся, могли прикоснуться к другому миру, могли немного отвлечься от окружающей действительности», — рассказал артист цирка.В этом году дрессировщик снова отправляется на гастроли по российским городам и встретит новогоднюю ночь в дороге. Куклачёв считает, что артисты уже привыкли дарить праздник зрителям, особенно детям, в эти дни. После завершения тура клоун планирует отметить Новый год в узком кругу близких, но уже после Рождества.