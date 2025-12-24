Александр Ревва раскрыл главный новогодний подарок для семьи

24 декабря 2025, 19:26

Ревва назвал улыбку и внимание главными подарками для семьи на Новый год

Александр Ревва (Фото: Instagram* @arthurpirozhkov)

Популярный эстрадный артист Александр Ревва поделился планами на Новый год. Его слова приводит издание «МК».





Ревва отказался от концертов в праздничную ночь, чтобы провести её с семьёй. Когда журналисты спросили, что он подготовил для близких, артист ответил нестандартно.

«Улыбку, обнимашки и своё внимание», — заявил он.