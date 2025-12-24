Александр Ревва раскрыл главный новогодний подарок для семьи
Ревва назвал улыбку и внимание главными подарками для семьи на Новый год
Популярный эстрадный артист Александр Ревва поделился планами на Новый год. Его слова приводит издание «МК».
Ревва отказался от концертов в праздничную ночь, чтобы провести её с семьёй. Когда журналисты спросили, что он подготовил для близких, артист ответил нестандартно.
«Улыбку, обнимашки и своё внимание», — заявил он.Такой ответ вызвал удивление у присутствующих. Видя реакцию прессы, Ревва сразу же сделал дополнение. Он пояснил, что, помимо этого, обязательно порадует жену и детей традиционными подарками.
Ранее стало известно, что Александр Ревва может заработать на большом сольном концерте в Москве более 21 миллиона рублей.