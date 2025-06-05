«Трачу свои деньги, как хочу»: Иосиф Пригожин ответил на обвинения хейтеров

05 июня 2025, 15:46

Продюсер Иосиф Пригожин ответил хейтерам, обвинившим его в расточительстве

Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: Инстаграм*/prigozhin_iosif)

Иосиф Пригожин ответил хейтерам, которые обвинили его в расточительстве. Пользователи соцсетей писали, что продюсер не умеет распоряжаться деньгами — тратит их на бесполезные и дорогие вещи. В беседе с «Общественной Службой Новостей» он объяснил, что подобные комментарии исходят от завистливых людей.







«Они просто завидуют, и все. <…> Поймите, счастливый и самодостаточный человек не будет тратить время на то, чтобы написать Пригожину, какой он плохой», — заявил Пригожин.

«Я рос в беднейшей семье, и мне ничего не досталось просто так. Если у меня вышло, то и у вас получится, просто надо пробовать и нащупать свою сильную сторону. <…> А бабки я буду тратить на то, что посчитаю нужным. Я трачу не ваши деньги, господа, а свои», — добавил он.