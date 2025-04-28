Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Александр Масляков-младший: стремление выйти из тени отца, пьяные выходки Мусагалиева и хейт Галкина*

Александр Масляков-младший: стремление выйти из тени отца, пьяные выходки Мусагалиева и хейт Галкина*

Александр Масляков-младший (Фото: кадр из программы КВН)

Александр Масляков-младший (Фото: кадр из программы КВН)

Александру Маслякову-младшему 28 апреля исполняется 45 лет. Вспомним, как он поднимался по лестнице семейного бизнеса, с какими трудностями столкнулся, постоянно находясь в тени своего отца.

Непростые студенческие годы

Фото: iStock/Natalia Bodrova


Единственный наследник империи КВН окончил 11-й класс экстерном и поступил в МГИМО. Юноше постоянно приходилось доказывать, что он оказался в престижном учебном заведении не по блату, а за счет своих знаний.

«Некоторые преподаватели относились ко мне предвзято, а бывало, что просто конкретно валили на экзаменах. Было действительно обидно, потому что я очень ответственно относился к учебе», — приводит воспоминания Маслякова-младшего StarHit.ru.

Знакомство с той самой единственной

Александр Масляков-младший (Фото: кадр из программы КВН)

В первый же день учебы Александр познакомился со своей будущей супругой. В девичестве Ангелина Мармеладова стала Масляковой пять лет спустя после начала общения. Молодые люди поженились по окончании вуза.

Пьяная выходка Мусагалиева и хейт от Галкина*

Азамат Мусагалиев (Фото: Telegram, @azabraza84)

В 2003 году началась карьера Маслякова-младшего во вселенной КВН. Он стал ведущим Первой лиги и проекта «Вне игры». Участники КВН сразу окрестили его Сан Санычем. Однако между ним и звездными игроками случались неоднозначные моменты. Так, капитан «Сборной Камызякского края» Азамат Мусагалиев однажды напился и весь вечер называл сына Маслякова Сашкой. Позже Азамат выкинул еще один номер. Он обманом заманил Маслякова-младшего в СТЭМ — игровой конкурс в КВН, где на сцене одновременно могут находиться не более трех человек.

«Мы решили сделать такой СТЭМ, на который он точно согласится, написали шутки-заманухи, но в итоге убрали их из выступления, аргументируя тем, что не смешно. А когда он приехал на репетицию и спросил, мол, где шутки, — ответили: «Не знаем, так утвердили. К папе все вопросы», — рассказывал Мусагалиев.
Если проделки Мусагалиев выглядели безобидно, то более жесткую позицию в отношении Сан Саныча выбрал Максим Галкин*. Последний на одной из передач заявил, что все достижения Александра в жизни достигнуты были за счет звездной фамилии.

«Они обиделись, но лично у меня не было конфликта. В ходе одного давнего эфира Масляков-младший мне что-то сказал, я ему что-то ответил. Но зачем тут обижаться? Причем родители в итоге обиделись за него, я ведь старших никак не трогал», — рассказал Максим* в эфире YouTube-шоу Басты GazLive.

Рост влияния в империи КВН

Александр Масляков-младший (Фото: кадр из программы КВН)

В 2019-м году Масляков-младший завладел половиной семейного бизнеса после того, как под его управление перешло 50% акций в ТТО «АМиК». Два года спустя было объявлено, что Премьер-лига, которую вел Масляков-младший, больше не будет транслироваться по ТВ. Дальнейшие перемены в семейной империи произошли в связи со смертью Александра Васильевича. Масляков-старший скончался в прошлом году в возрасте 82 лет. Управление над ТТО «АМиК» продолжил Сан Саныч, а президентство в Международном союзе КВН было предложено Константину Эрнсту.

Читайте также:

Стало известно, что достанется наследникам после смерти «небедного» Маслякова

Стали известны детали последних дней жизни Маслякова

«От того, что нельзя, больший соблазн»: Гарик Харламов назвал причину своего смеха на похоронах

*признан в России иноагентом.
#мгимо
#родители
#шоу
#люди
#карьера
#квн
#игры
Попытка скрыть фамилию, ребенок от бывшего Ольги Бузовой и комплексы: сокровенные тайны Мари Краймбрери
28 апреля 2025, 14:50

Мари Краймбрери (Фото: Инстаграм*/marikraimbrery)

Песни Мари Краймбрери, полные эмоций, быстро становятся хитами, а клипы собирают миллионы просмотров. За несколько лет Мари прошла сложный путь: от блогерши и поэтессы до звезды поп-музыки. За ее успехом стоят непростое детство, тяжелая болезнь и пережитое расставание с женихом. Подробнее в материале «Радио 1»

Сейчас Мари (настоящее имя — Марина Жадан) готовится к важному событию — появлению на свет первенца от рэпера Давы, бывшего возлюбленного Ольги Бузовой.

Детство, семья и начало пути

Марина Жадан родилась 21 августа 1992 года в Кривом Роге, Украина, в семье, далекой от шоу-бизнеса. А старший брат Олег выбрал профессию программиста. С четырех лет Марина занималась танцами — чтобы укрепить здоровье и избавиться от лишнего веса. Хореография стала важной частью ее жизни, но в 15 лет из-за травмы колена она была вынуждена оставить мечты о профессиональной карьере танцовщицы.

Отец мечтал, чтобы дочь стала переводчиком, а мама хоть и сдержанно, но всё-таки поддерживала творческие стремления Марины. После развода родителей отношения в семье наладились. Именно личные переживания подтолкнули Марину к сочинению стихов и записи первых песен на обычный ноутбук. В 2011 году она перебралась в Москву, устроилась работать хореографом и начала искать любую возможность попасть в музыкальную индустрию.

«Хотелось бы серьезнее относиться к обязанностям крестной мамы»: Ольга Бузова хочет чаще видеться с крестником
«Хотелось бы серьезнее относиться к обязанностям крестной мамы»: Ольга Бузова хочет чаще видеться с крестником

История сценического имени

Псевдоним «Мари Краймбрери» появился ещё в школьные годы. На одном из уроков информатики Марина сочиняла разные слова, пытаясь уйти от своей фамилии, в которой тогда видела источник стыда. Так родилось слово «Краймбрери». Певица позже пыталась сократить его до «Мари Крайм», но быстро поняла, что полная версия псевдонима стала частью ее самобытности.

Карьера и успех

Путь Мари к популярности был долгим: первые треки она записывала и выкладывала бесплатно. Широкую известность ей принес альбом «ННКН (Нет Никого Круче Нас)» в 2017 году с хитами «Он тоже любит дым» и «Полюби меня пьяную». В этом же году она подписала контракт с лейблом Velvet Music.

Мари Краймбрери (Фото: Инстаграм*/marikraimbrery)

Позднее песни «Пряталась в ванной» и «Океан» закрепили ее успех: за них Мари получила свои первые премии «Золотой граммофон». В 2021 году она выпустила альбом «Нас узнает весь мир (Part 1)», попавший в топы чартов. С тех пор артистка активно сотрудничает с другими звездами, включая Диму Билана и Клаву Коку, оставаясь верной своему стилю: эмоциональному R’n’B и поп-музыке.

Популярные хиты

Мари Краймбрери подарила слушателям множество запоминающихся треков: «Мне так хорошо», «Океан», «Спроси меня, как дела», «Ты не стоишь меня», «Между строк», «Ты обещал» и многие другие. Её клипы, как например «Океан» с 40 миллионами просмотров, неизменно собирают большое внимание.

Награды

За карьеру Мари собрала свыше 20 премий и более 24 номинаций, включая:
— четыре «Золотых граммофона»,
— несколько наград «МУЗ-ТВ»,
— титулы «Прорыв года» и «Певица года» на премии «ЖАРА Music Awards»,
— номинацию на MTV Europe Music Awards.
Её творчество высоко оценивают как музыкальные критики, так и поклонники.

Борьба с болезнью и депрессией

Несмотря на внешнюю улыбчивость, Мари борется с сердечным заболеванием. В 2024 году певица открыто рассказала о борьбе с тяжелой депрессией, пережитой в одиночку. По её словам, тогда рядом был человек, который только усугублял её душевное состояние.

«Я узнала о заболевании сердца, с которым мне запретили выходить на сцену и настаивали на срочной госпитализации. У меня ангина, температура 38,6. Я лежала в отеле и ревела от своей слабости», — рассказала Краймбрери.

Имидж и парики

Певица известна любовью к экспериментам с образом: она часто использует парики, чтобы менять стиль без вреда для натуральных волос. В юности Марина комплексовала из-за внешности, считала себя «некрасивой», но с годами научилась любить себя, сменив имидж, похудев на 20 килограммов и найдя уверенность.

Личная жизнь

Ранее Мари Краймбрери пережила болезненные отношения с молодым человеком, ради которого переехала в Москву. После череды неудачных романов в начале 2025 года она сообщила о свадьбе с рэпером Давой (Давидом Манукяном). Их история началась ещё в 2022 году, позже пара расставалась, но вновь воссоединилась весной 2024 года. Для Мари отношения стали пространством, где любовь сочетается со свободой.

Мари Краймбрери и Дава(Фото: Инстаграм*/marikraimbrery)

Беременность

В феврале 2025 года Мари и Дава объявили, что ждут ребёнка. Певица рассказала, что беременность вдохновляет её на новые творческие свершения и помогает переосмыслить жизненные приоритеты. Она старается сохранять спокойствие и окружать будущего малыша любовью и заботой.

Читайте также:

«Так любой ребёнок споёт»: Сергей Соседов судился с Первым каналом после выступления дочери Алсу

Люся Чеботина поделилась своим мнением о хейте

Дочь Любови Успенской пытается продать свои картины за 150 тысяч рублей

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#ребёнок
#жара
#история
#семья
#здоровье
#температура
#творчество
#певица
#инстаграм
#любовь
#отец
#отношения
#беременность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Больше похожа на мать: Лиза Арзамасова показала повзрослевшую дочь от Ильи Авербуха
Актриса Арзамасова показала повзрослевшую дочь от фигуриста Авербуха
28 апреля 2025, 14:28

Кадр из видео (Телеграм: @LizaArzamasova)

Актриса театра и кино Елизавета Арзамасова показала повзрослевшую дочь от Ильи Авербуха. В отличие от многих российских знаменитостей, девушка не скрывает лиц своих детей. Более того, она с гордостью делится их достижениями при каждой возможности. Не так давно в телеграм-канале артистки появилось видео с подросшей Лией. На нем девочка смотрит на камеру и широко улыбается.
«Радости всем добрым людям! Улыбки и любви!» – подписала ролик Арзамасова.
В комментариях к посту особо наблюдательные поклонники отмечали, что дочь больше похожа на мать, нежели на отца. Радостная малышка также получила множество комплиментов.

Звезда комедийного сериала «Папины дочки» стала мамой во второй раз летом прошлого года. Вскоре Лиза вернулась к работе и активному образу жизни. Каждый миг свободного времени она старается уделять своим детям — трехлетнему сыну Льву и дочке Лие, которой в начале августа исполнится год.

Читайте также:

«Я в хорошей форме»: Любовь Успенская ответила на предложение станцевать с шестом

Стала богатой, переехала в Дубай и оставила ребенка с бабушкой: как сейчас живет звезда «Дома-2» Элина Камирен

Мать баскетболиста Тиммы заявила о роковом выборе сына
#мать
#актриса
#театр
#кино
#видео
#дети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дочь Любови Успенской пытается продать свои картины за 150 тысяч рублей
28 апреля 2025, 14:24

Татьяна Плаксина (Фото: Инстаграм* @tatiana_plaksin_)

Дочь Любови Успенской пытается продать свои картины за 150 тысяч рублей. Об этом стало известно из блога.
Татьяна Плаксина увлекается вокалом и живописью. В социальных сетях она часто выкладывает свои работы.

Недавно дочь певицы попыталась продать одну из своих картин. «Плачущие березы» Плаксина предложила приобрести подписчикам за 150 тысяч рублей. Стоит отметить, что не все оценили такую высокую стоимость работы.

Ранее Татьяна Плаксина несколько раз сбегала из дома. На сегодняшний день она строит карьеру певицы и ведет активный образ жизни.

Читайте также:

«Я в хорошей форме»: Любовь Успенская ответила на предложение станцевать с шестом

«Моя дочь на свидании»: Любовь Успенская заявила, что у Татьяны Плаксиной появился новый возлюбленный

«Мне бы хотелось, чтобы в его крови была еврейская»: кем оказался тайный возлюбленный дочери Любови Успенской

*Запрещен в РФ
#любовь
#картины
#продажа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сын Тины Канделаки Леонтий: долгие поиски себя, актерская карьера, страсть к музыке и уход с «Новой фабрики звёзд»
28 апреля 2025, 14:09

Леонтий Кондрахин (Фото: Instagram* @leontinator)

Сегодня, 28 апреля, свой день рождения празднует Леонтий Кондрахин — музыкант, актёр и сын известной телеведущей и медиаменеджера Тины Канделаки. Ему исполнилось 24 года.
Весьма талантливый юноша уже проявил себя в музыке, сочинив и исполнив два саундтрека к сериалу «Дурная кровь», а также снялся в сериале «Постучись в мою дверь». Подробности читайте в материале «Радио 1».

Детство


Леонтий Кондрахин (Фото: Instagram* @leontinator)

Леонтий Кондрахин появился на свет 28 апреля 2001 года в столице России. Его родители — предприниматель Андрей Кондрахин, и известная телеведущая Тина Канделаки. Когда мальчику исполнилось девять лет, его родители приняли решение о разводе, но это не повлияло на их общение с отцом.

В детстве Леонтий занимался в спортивных секциях, ходил в театральный кружок и музыкальную школу. В 2014 году он неожиданно для себя решил заниматься программированием, вдохновившись примерами Марка Цукерберга и Стива Джобса.

В 2017 году Кондрахин закончил кадетский класс при ФСО Российской Федерации, а после — философский факультет МГУ, но ни одна из профессий оказалась не для него. К тому времени он уже вполне серьезно увлекался музыкой и выбрал для себя творческий путь.

Первые шаги к популярности


Леонтий Кондрахин (Фото: Instagram* @leontinator)

С тринадцати лет Леонтий Кондрахин начал создавать музыкальные композиции. Его первые произведения — «Панк-рок для душевнобольных» и «В шараге ты такая одна» — получили высокую оценку в социальных сетях.

В 2020 году исполнитель выпустил композицию «Тупая», а в следующем году создал для сериала «Дурная кровь» две песни — «Звёзды» и «Мир одиноких», которые исполнил сам.

Спустя некоторое время для телепроекта «Наследники и самозванцы» музыкант написал композицию «Грязь». В 2023 году на телеканале ТВ-3 состоялась премьера программы «Любовная магия», в которой звучала музыка, написанная сыном Канделаки, а исполняла её Ольга Дворянцева.

В 2022 году Леонтий сделал первые шаги в телевизионной карьере. На развлекательном канале 2x2 ему предложили вести новостную программу. Проявив себя талантливым ведущим, он позже перешёл в шоу «УТРО.ТНТ».

«Настоящая рокерша»: Юлия Савичева разбила гитару на съёмках «Шоу Воли»
«Настоящая рокерша»: Юлия Савичева разбила гитару на съёмках «Шоу Воли»

«Новая фабрика звёзд»


Леонтий Кондрахин (Фото: Instagram* @leontinator)

В начале 2024 года молодой человек стал участником реалити-шоу «Новая фабрика звёзд» на телеканале ТНТ. Вместе с ним в проекте приняли участие и другие дети известных личностей, в том числе сын легендарного исполнителя шансона Михаила Круга. Однако Лео не смог дойти до конца проекта.

Он оказался в числе участников, которые должны были покинуть шоу, и, хотя другие участники отдали свои голоса за него, он отдал их другому участнику — Никите Уфимцеву.

«Хочу обратиться ко всем ненавистникам, которые появились в момент моего прихода на «Фабрику звезд». Дорогие ненавистники, пожалуйста, запомните раз и навсегда — вы меня и мою семью делаете сильнее. Третий, самый важный момент. Я знаю, что вне этого проекта добьюсь всего, чего хочу. Спасибо за поддержку», — заявил Лео.

После речи артист эффектно бросил микрофон на сцену и покинул зал. Тина Канделаки высказалась о поступке своего сына. Она отметила, что Лео вызывает у неё чувство гордости.

«Сынок, я тобой горжусь. Мои глаза в слезах радости от того, каким мужчиной ты вырос. Спасибо, что не подвёл ни меня, ни канал, ни своих новых друзей по «Фабрике». Никита, всей семьёй желаем тебе удачи. Это твой шанс. Используй его!» – писала в соцсетях Канделаки.

Работа в кино


Леонтий Кондрахин (Фото: Instagram* @leontinator)

Первые шаги в кино Леонтий делал в роли массовки в сериалах Крепкие орешки-4, Наш спецназ-3, Первый отдел-4. Весной 2023 года начинающий актер успешно прошел кастинг в ремейк популярного турецкого телесериала «Постучись в мою дверь».

«В один момент судьба будто сама привела меня на площадку. В этой среде я ощущаю себя естественно», – цитирует артиста издание uznayvse.ru.

Первый сезон «Постучись в мою дверь в Москве» оказался популярным, поэтому зрителей ждет продолжение, в котором также будет принимать участие сын Канделаки. В одном из интервью Леонтий признался, что не собирается менять музыку на актёрство, но пока что хочет попробовать себя в разных историях.

Читайте также:

Стала богатой, переехала в Дубай и оставила ребенка с бабушкой: как сейчас живет звезда «Дома-2» Элина Камирен

«Не самый удачный заход со стороны Даны»: Натан оценил провокацию Борисовой в шоу «Сокровища императора»

«Я никого ни к чему не призываю»: темное прошлое жены Джигана Оксаны Самойловой в эскорте, измены и заработки в сети

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#радио 1
#музыка
#кино
#работа
#актёр
#музыкант
#артист
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Без ноги и с осколком в голове»: Запашный рассказал, что пережила его семья в Великую Отечественную Войну
Эдгард Запашный: во время ВОВ мой папа с братом ездили по фронту с концертами
28 апреля 2025, 13:39

Эдгард Запашный (Фото: РИА Новости / Владимир Трефилов)

Первые дни мая знаменуются большим праздником Великой Победы. События с 1941 по 1945 годы не обошли ни одну советскую семью. А мы в 21-м веке с гордостью вспоминаем подвиги наших дедов и благодарим за освобожденный от фашизма мир.
Народный артист, представитель известной цирковой династии Запашных в третьем поколении Эдгард Запашный в беседе с «Радио 1» рассказал свою семейную историю, связанную с Великой Отечественной Войной.

«У меня, как и у каждого советского ребёнка, естественно, родственники принимали участие в Великой Отечественной Войне. Мой дедушка Михаил Сергеевич Запашный воевал на Балтийском фронте. Мои родственники по маминой линии также воевали. Все воевали, все прошли. Мой папа в возрасте 13 лет записался в агитбригаду вместе со своим младшим братом Мстиславом Запашным. Они ездили по фронту, давали концерты вместе с другими артистами», — поделился Запашный.

Он добавил, что военных рассказов очень много, потому что такие события не могли обойти ни одну семью.

«Дедушка вернулся без ноги, часть ноги была ампутирована. Другой дедушка вернулся с осколком в голове. Все это не обошло нашу семью. Поэтому я очень искренне всех поздравляю с 80-летием Великой Победы», — завершил разговор собеседник.

Читайте также:

«Три боевых вертолета»: Запашный заявил, что проведет майские праздники в Донецке

В Кузбассе стартовали акции «Георгиевская ленточка» и «Красная гвоздика»

Воробьёв поручил подготовиться к празднованию 9 Мая в каждом городе Подмосковья
#9 мая
#майские праздники
#эдгард запашный
#артист
#день победы
Следите за нашими новостями
в удобном формате