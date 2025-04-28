Александр Масляков-младший: стремление выйти из тени отца, пьяные выходки Мусагалиева и хейт Галкина*

Александр Масляков-младший (Фото: кадр из программы КВН)
Александру Маслякову-младшему 28 апреля исполняется 45 лет. Вспомним, как он поднимался по лестнице семейного бизнеса, с какими трудностями столкнулся, постоянно находясь в тени своего отца.
Единственный наследник империи КВН окончил 11-й класс экстерном и поступил в МГИМО. Юноше постоянно приходилось доказывать, что он оказался в престижном учебном заведении не по блату, а за счет своих знаний.
В 2003 году началась карьера Маслякова-младшего во вселенной КВН. Он стал ведущим Первой лиги и проекта «Вне игры». Участники КВН сразу окрестили его Сан Санычем. Однако между ним и звездными игроками случались неоднозначные моменты. Так, капитан «Сборной Камызякского края» Азамат Мусагалиев однажды напился и весь вечер называл сына Маслякова Сашкой. Позже Азамат выкинул еще один номер. Он обманом заманил Маслякова-младшего в СТЭМ — игровой конкурс в КВН, где на сцене одновременно могут находиться не более трех человек.
В 2019-м году Масляков-младший завладел половиной семейного бизнеса после того, как под его управление перешло 50% акций в ТТО «АМиК». Два года спустя было объявлено, что Премьер-лига, которую вел Масляков-младший, больше не будет транслироваться по ТВ. Дальнейшие перемены в семейной империи произошли в связи со смертью Александра Васильевича. Масляков-старший скончался в прошлом году в возрасте 82 лет. Управление над ТТО «АМиК» продолжил Сан Саныч, а президентство в Международном союзе КВН было предложено Константину Эрнсту.
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Непростые студенческие годы
Фото: iStock/Natalia Bodrova
Единственный наследник империи КВН окончил 11-й класс экстерном и поступил в МГИМО. Юноше постоянно приходилось доказывать, что он оказался в престижном учебном заведении не по блату, а за счет своих знаний.
«Некоторые преподаватели относились ко мне предвзято, а бывало, что просто конкретно валили на экзаменах. Было действительно обидно, потому что я очень ответственно относился к учебе», — приводит воспоминания Маслякова-младшего StarHit.ru.
Знакомство с той самой единственной
Александр Масляков-младший (Фото: кадр из программы КВН)
В первый же день учебы Александр познакомился со своей будущей супругой. В девичестве Ангелина Мармеладова стала Масляковой пять лет спустя после начала общения. Молодые люди поженились по окончании вуза.
Пьяная выходка Мусагалиева и хейт от Галкина*
Азамат Мусагалиев (Фото: Telegram, @azabraza84)
В 2003 году началась карьера Маслякова-младшего во вселенной КВН. Он стал ведущим Первой лиги и проекта «Вне игры». Участники КВН сразу окрестили его Сан Санычем. Однако между ним и звездными игроками случались неоднозначные моменты. Так, капитан «Сборной Камызякского края» Азамат Мусагалиев однажды напился и весь вечер называл сына Маслякова Сашкой. Позже Азамат выкинул еще один номер. Он обманом заманил Маслякова-младшего в СТЭМ — игровой конкурс в КВН, где на сцене одновременно могут находиться не более трех человек.
«Мы решили сделать такой СТЭМ, на который он точно согласится, написали шутки-заманухи, но в итоге убрали их из выступления, аргументируя тем, что не смешно. А когда он приехал на репетицию и спросил, мол, где шутки, — ответили: «Не знаем, так утвердили. К папе все вопросы», — рассказывал Мусагалиев.Если проделки Мусагалиев выглядели безобидно, то более жесткую позицию в отношении Сан Саныча выбрал Максим Галкин*. Последний на одной из передач заявил, что все достижения Александра в жизни достигнуты были за счет звездной фамилии.
«Они обиделись, но лично у меня не было конфликта. В ходе одного давнего эфира Масляков-младший мне что-то сказал, я ему что-то ответил. Но зачем тут обижаться? Причем родители в итоге обиделись за него, я ведь старших никак не трогал», — рассказал Максим* в эфире YouTube-шоу Басты GazLive.
Рост влияния в империи КВН
Александр Масляков-младший (Фото: кадр из программы КВН)
В 2019-м году Масляков-младший завладел половиной семейного бизнеса после того, как под его управление перешло 50% акций в ТТО «АМиК». Два года спустя было объявлено, что Премьер-лига, которую вел Масляков-младший, больше не будет транслироваться по ТВ. Дальнейшие перемены в семейной империи произошли в связи со смертью Александра Васильевича. Масляков-старший скончался в прошлом году в возрасте 82 лет. Управление над ТТО «АМиК» продолжил Сан Саныч, а президентство в Международном союзе КВН было предложено Константину Эрнсту.
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*признан в России иноагентом.
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