Александр Олешко раскрыл, какие песни поет в душе

Дмитрий Кравченко и Александр Олешко(Фото: скрин-шот подкаста, 2025 г.)
У этого человека зачастую спрашивают, как он все успевает, но он отвечает, что просто занимается любимым делом.
Народный артист Российской Федерации, актёр театра и кино, телеведущий, певец Александр Олешко в «Подкасте для культурных» с поэтом, блогером Дмитрием Кравченко рассказал, что он часто сочиняет песни в душе.
Также народный артист признался, что очень любит советский кинематограф, и некоторые эпизоды являются пластырем для его души.
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«Песни в душе я не напеваю, я их там придумываю сам. Все зависит от настроения. Но еще в душе у меня есть любимый вальс, написанный Арамом Хачатуряном специально для спектакля "Маскарад". Это посвящение актрисе Алле Казанской, в которую он был влюблен. Но постановку отменили, потому что началась война. А Алла потом говорила: "У меня личный счет с Гитлером", — поделился актер.
Также народный артист признался, что очень любит советский кинематограф, и некоторые эпизоды являются пластырем для его души.
«Я очень люблю фильм "Баллада о солдате" — это такая красота, настоящая любовь к родине, женщине, матери. Также люблю "Идиота" Ивана Пырьева, где играли Юлия Борисова и и Юрий Яковлев», — признался шоумен.
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Анастасия Панченко