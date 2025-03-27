«Любовник на стороне»: зачем Александр Олешко скрывал жену и почему не хочет детей

Александр Олешко (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)
Александр Олешко, известный актер и телеведущий, всегда был окружен вниманием публики и смог обрести успех благодаря работе на телевидении. За его успешной карьерой скрывается множество тайн, которые шоумен не спешить открывать поклонникам.
О том, как сложилась жизнь Александра Олешко и что о нем известно сегодня, расскажет редакция «Радио 1».
Александр Олешко родился 23 июля 1976 года в Кишиневе. Когда ему было три года, отец ушел из семьи. Через несколько лет мать снова вышла замуж.
Творческий потенциал в ребенке развили родители — мать любила петь, а отец мастерски играл на саксофоне. С малых лет Олешко мечтал о том, что станет актером.
После школы Александр с первой попытки поступил в Государственное училище циркового и эстрадного искусства в Москве. Какое-то время ему приходилось подрабатывать официантом: иногда молодой человек не ел по несколько дней, чтобы купить себе одежду или обувь. Училище Олешко окончил с отличием. Затем он принимал участие в нескольких представлениях в цирке Никулина на Цветном бульваре.
В 1999 году Александр окончил Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина. По словам артиста, студенческие годы были самыми радостными в его жизни. В том же году Олешко стал частью коллектива Театра сатиры, в труппе которого он играл год, после чего по приглашению Галины Волчек перешел в театр «Современник». Там он проработал на протяжении десяти лет и параллельно участвовал в спектаклях Вахтанговского театра. В период с 2007 по 2010 год актер преподавал в цирковом училище, из которого выпустился.
Первое съемки в кино у Александра Олешко состоялись еще в эстрадно-цирковом училище. После этого он надолго оставил съемочные площадки. Уже после Щукинского Александр вернулся в кинематограф. Начинал с небольших второстепенных и эпизодических ролей в сериалах. После пошли крупные роли в таких проектах как «Гардемарины-3», «Тайны дворцовых переворотов», «Кодекс чести».
Зрителям актер запомнился ролью Пети Яблокова в «Турецком гамбите», а затем на экраны вышел сериал «Папины дочки», в котором Олешко предстал в образе олигарха Василия Федотова.
В 2023 году артист снялся в продолжении сериала о семье Васнецовых. Олешко нередко появлялся в комедиях — «Ржевский против Наполеона», «Тот еще Карлосон!», «Мужчина с гарантией» и других. Александр также снялся в таких популярных сериалах, как «Воронины», «Екатерина. Взлет» и других.
На телевидении артист является ведущим многочисленных программ на Первом канале, НТВ и «России 1».
В одном из интервью Александр Олешко поделился, что неоднократно рисковал здоровьем и даже жизнью, участвуя в создании фильмов. Например, во время съемок сериала «Кодекс чести» актер получил контузию при взрыве автомобиля, начиненного пиротехникой.
В мае 2023 года Олешко появился на премьере фильма «Хитровка» на костылях. По его словам, он травмировал ногу во время спектакля «Павел I».
Александр признавался, что его здоровье нередко страдает из-за толстого слоя грима, который приходится наносить во время большинства киносъемок.
Первой женой Александра Олешко стала актриса Ольга Белова. Пара расписалась сразу после окончания «Щуки». Со временем их отношения начали ухудшаться.
По слухам, первые размолвки начались, когда Олешко «поймал звезду». Кроме того, в СМИ писали, что у Беловой появился любовник на стороне.
В марте 2023 года артист признался, что довольно давно женат. Имени супруги он не стал называть, отметив лишь, что она далека от шоу-бизнеса.
В одном из интервью актер сообщил, что его пытались впутать в историю с внебрачным ребенком. Олешко заявил, что к нему подвели девочку и сказали, что это его дочь. Тогда артист заверил, что у него не бывает случайных связей.
Несмотря на отсутствие наследников, ведущий отмечал, что не готов воспользоваться услугами суррогатной матери ради отцовства. Александр отмечал, что у него есть близкие люди, которые принесут стакан воды в старости.
Многочисленные поклонники продолжают удивляться молодости Александра Олешко. На протяжении многих лет артист сохраняет свой образ, прическу и не имеет никаких признаков старения.
Сам Александр скромно заявляет, что выглядит согласно своему возрасту. Но в одном из интервью Олешко все же рассказал о своем секрете, отметив, что это генетика и аккуратность. По его словам, опрятность и чистота помогают выглядеть моложе. Что касается косметических процедур, к которым часто прибегают мужчины, Олешко ответил, что никогда не задумывался об этом.
Сегодня Александр Олешко продолжает творческую деятельность. Ранее он стал ведущим праздничной программы «Новогодняя ночь на Первом. 30 лет вместе».
В этом году с актером ожидается премьера сериала «Жар». В марте текущего года Александру было присвоено звание народного артиста РФ.
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Детство и юность Александра Олешко
Александр Олешко родился 23 июля 1976 года в Кишиневе. Когда ему было три года, отец ушел из семьи. Через несколько лет мать снова вышла замуж.
«С отчимом была правильно выстроена дистанция, тем более я всегда общался с родным отцом. Никаких ограничений у меня не было», — рассказывал Александр в программе «Секрет на миллион» на НТВ.
Творческий потенциал в ребенке развили родители — мать любила петь, а отец мастерски играл на саксофоне. С малых лет Олешко мечтал о том, что станет актером.
После школы Александр с первой попытки поступил в Государственное училище циркового и эстрадного искусства в Москве. Какое-то время ему приходилось подрабатывать официантом: иногда молодой человек не ел по несколько дней, чтобы купить себе одежду или обувь. Училище Олешко окончил с отличием. Затем он принимал участие в нескольких представлениях в цирке Никулина на Цветном бульваре.
В 1999 году Александр окончил Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина. По словам артиста, студенческие годы были самыми радостными в его жизни. В том же году Олешко стал частью коллектива Театра сатиры, в труппе которого он играл год, после чего по приглашению Галины Волчек перешел в театр «Современник». Там он проработал на протяжении десяти лет и параллельно участвовал в спектаклях Вахтанговского театра. В период с 2007 по 2010 год актер преподавал в цирковом училище, из которого выпустился.
Карьера Александра Олешко
Первое съемки в кино у Александра Олешко состоялись еще в эстрадно-цирковом училище. После этого он надолго оставил съемочные площадки. Уже после Щукинского Александр вернулся в кинематограф. Начинал с небольших второстепенных и эпизодических ролей в сериалах. После пошли крупные роли в таких проектах как «Гардемарины-3», «Тайны дворцовых переворотов», «Кодекс чести».
Зрителям актер запомнился ролью Пети Яблокова в «Турецком гамбите», а затем на экраны вышел сериал «Папины дочки», в котором Олешко предстал в образе олигарха Василия Федотова.
Александр Олешко (Фото: кадр из сериала «Папины дочки»)
«Не проходит и дня, чтобы взрослые люди не подходили ко мне и не говорили: "Вы наш дядя Аллигатор, мы вас любим, уважаем!" Многие девочки, которые выросли у нас на глазах, уже нашли свою дорогу», — заявил актер в одном из интервью.
В 2023 году артист снялся в продолжении сериала о семье Васнецовых. Олешко нередко появлялся в комедиях — «Ржевский против Наполеона», «Тот еще Карлосон!», «Мужчина с гарантией» и других. Александр также снялся в таких популярных сериалах, как «Воронины», «Екатерина. Взлет» и других.
На телевидении артист является ведущим многочисленных программ на Первом канале, НТВ и «России 1».
Контузия и другие проблемы со здоровьем Александра Олешко
В одном из интервью Александр Олешко поделился, что неоднократно рисковал здоровьем и даже жизнью, участвуя в создании фильмов. Например, во время съемок сериала «Кодекс чести» актер получил контузию при взрыве автомобиля, начиненного пиротехникой.
«У меня даже была контузия настоящая, потому что взорвалась какая-то машина рядом и что-то переборщили с пиротехникой. <...> Кино — предприятие повышенной опасности, так написано в договоре», — пояснил Александр.
В мае 2023 года Олешко появился на премьере фильма «Хитровка» на костылях. По его словам, он травмировал ногу во время спектакля «Павел I».
Александр признавался, что его здоровье нередко страдает из-за толстого слоя грима, который приходится наносить во время большинства киносъемок.
Личная жизнь Александра Олешко
Первой женой Александра Олешко стала актриса Ольга Белова. Пара расписалась сразу после окончания «Щуки». Со временем их отношения начали ухудшаться.
По слухам, первые размолвки начались, когда Олешко «поймал звезду». Кроме того, в СМИ писали, что у Беловой появился любовник на стороне.
Ольга Белова и Александр Олешко (Фото: РИА Новости/Валерий Мельников)
«Что было, осталось между нами. Напишите — прошла любовь и всё. <...> Возможно, мы слишком хорошо друг друга знали, что-то между нами сломалось... Но мы остались друзьями. Сегодня у нас хорошие отношения. Мы вместе снимаемся в сериале "Папины дочки". И договорились с Олей не выносить сор из избы», — сказал телеведущий в 2009 году.
В марте 2023 года артист признался, что довольно давно женат. Имени супруги он не стал называть, отметив лишь, что она далека от шоу-бизнеса.
В одном из интервью актер сообщил, что его пытались впутать в историю с внебрачным ребенком. Олешко заявил, что к нему подвели девочку и сказали, что это его дочь. Тогда артист заверил, что у него не бывает случайных связей.
Несмотря на отсутствие наследников, ведущий отмечал, что не готов воспользоваться услугами суррогатной матери ради отцовства. Александр отмечал, что у него есть близкие люди, которые принесут стакан воды в старости.
Секрет молодости Александра Олешко
Многочисленные поклонники продолжают удивляться молодости Александра Олешко. На протяжении многих лет артист сохраняет свой образ, прическу и не имеет никаких признаков старения.
Александр Олешко (Фото: Telegram-канал @oleshkoaleksandr)
Сам Александр скромно заявляет, что выглядит согласно своему возрасту. Но в одном из интервью Олешко все же рассказал о своем секрете, отметив, что это генетика и аккуратность. По его словам, опрятность и чистота помогают выглядеть моложе. Что касается косметических процедур, к которым часто прибегают мужчины, Олешко ответил, что никогда не задумывался об этом.
Александр Олешко сегодня
Сегодня Александр Олешко продолжает творческую деятельность. Ранее он стал ведущим праздничной программы «Новогодняя ночь на Первом. 30 лет вместе».
В этом году с актером ожидается премьера сериала «Жар». В марте текущего года Александру было присвоено звание народного артиста РФ.
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Екатерина Коршунова