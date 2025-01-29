Авраам Руссо раскрыл правду об отношениях с Орбакайте и объяснил причину ее отказа петь с ним на одной сцене

Дмитрий Кравченко и Авраам Руссо (Фото: скрин-шот подкаста, 2024 г.)
«Она работала тогда с Виктором Дробышем. Он приехал из Финляндии и предлагал свои песни. Алла Пугачева его отправила к дочери. Потом он увидел меня, оценил и предложил спеть "Любовь, которой больше нет" — очень непростая песня, красивая, с большим диапазоном. Потом второй хит бабахнули "Просто любить тебя". Гастроли были огромные, лучшие сборы в истории, заказы на новый год», — поделился певец.
Он добавил, что не так давно в Дубае Кристина Орбакайте отказалась с ним выступать, о чем лично ему не сообщила.
«Ну и слава богу. Я что сделал для нее плохого? Я всегда к ней хорошо относился, с любовью. Я не понимаю, почему она не хотела со мной петь в Дубае. Я договорился отдельно. И она почему-то отказалась. Я ее политику не знаю, может, ей так выгодно. Может, ее карьера будет так лучше. Но мне без проблем. Мой хлеб не от нее. У нее свой путь, у меня свой. Сейчас ситуация в мире и России изменилась, как и политическая ситуация. Есть желанные гости, есть нежеланные. Я люблю Россию и против подлости никогда не сделаю. А кто-то взял свой путь. Самурай идет своим путем, а я иду своим», — сказал Руссо в разговоре с поэтом Дмитрием Кравченко.
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