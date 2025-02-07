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Первая жена ушла к любовнику, а вторая так и не родила наследника: почему Александр Олешко скрывает имя супруги и не боится ДНК

Александр Олешко (Фото: Telegram @oleshkoaleksandr)

Александр Олешко (Фото: Telegram @oleshkoaleksandr)

Заслуженный артист России, актёр театра, кино и эстрады, телеведущий Александр Олешко крайне редко говорит о личной жизни и не приводит никаких подробностей. Известно, что мужчина женат, но даже имя его супруги не раскрывается. Подробности о жизни самого загадочного актера российского шоу-бизнеса приводит «Радио 1».

Личная жизнь Олешко


Ранее Александр Олешко был женат на Ольге Беловой. С ней он познакомился на вечеринке общих друзей. Брак продержался около двух лет и распался. По официальной версии, прошла любовь. Однако некоторые СМИ писали, что Олешко, обретя популярность, отдавал все свое время работе, а жена нашла любовника. Развелись супруги тихо, скандалов и деления имущества, так же, как и детей — не было.

Позже он встречался с графическим дизайнером Викторией Минеевой, крутил роман с некой молоденькой художницей, которая была младше актера на 10 лет. Ничем серьезным отношения не закончились. Так, долгое время все считали, что сердце Олешко свободно. Однако на программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» актер признался, что уже давно женат и счастлив в браке.



«Приготовлением пищи в моем доме занимается жена. Довольно давно [женат]», — заявил тогда Олешко.

Однако личность супруги и даже ее имя актер раскрывать не стал, пояснив, что женщина далека от шоу-бизнеса.
Александр Олешко (Фото: Telegram @oleshkoaleksandr)

Так и не стал отцом


Александру Олешко 48 лет, однако он так и не испытал радости отцовства. Тем не менее мужчина не переживает по этому поводу и говорит, что у него есть люди, которые принесут ему стакан воды в старости.

Если у меня не будет наследника — у меня есть близкие люди, которые принесут мне стакан воды», — признался Олешко.

Варианты суррогатного материнства актер и вовсе не признает. Кроме того, Олешко уверен, что у него не будет сюрпризов в качестве появления неожиданных взрослых детей, так как он всегда был разборчив в своих связях и не имел отношений на стороне.

Он рассказал, как однажды прямо на улице ему пытались подсунуть «внебрачную дочь». Однако мужчина тогда переживать не стал и просто посмеялся. Тесты ДНК он делать не боится, так как уверен в себе.

Опасная работа


Александр Олешко считает, что быть актером – крайне опасно. На съемках сериала «Кодекс чести» при взрыве автомобиля он получил настоящую контузию. Из-за ошибки пиротехников.

А когда снимали «Турецкий гамбит», актера чуть не затоптала живая лошадь. Его спас режиссер, который вовремя заметил неладное.

Кроме того, во время спектакля «Павел I» Александр Олешко травмировал ногу, после чего вынужден был ходить на костылях. Несмотря на все эти неприятности, актер продолжает страстно любить свою работу.
Александр Олешко (Фото: Telegram @oleshkoaleksandr)

Как живет Олешко сейчас


Александр Олешко продолжает сниматься в кино, играть в театре и регулярно появляется на телевидении. Он является патриотом России, чем гордится, и активно поддерживает свою родину.

Пару лет назад актера признали нежеланной персоной на Украине и в Латвии, однако мужчина сильно не расстроился, обнаружив свою фамилию в санкционных списках.

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#тесты
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Анна Калашникова угодила в скандал с женатым мужчиной
Певица Анна Калашникова поругалась с женой Дениса Лебедева на премьере фильма
07 февраля 2025, 18:34

Анна Калашникова (Фото: Телеграм @annakalash1)

На недавней премьере боевика в Москве разгорелся неожиданный конфликт между певицей Анной Калашниковой и женой боксёра Дениса Лебедева, Кристиной. Мероприятие, приуроченное к выходу фильма с участием Лебедева, привлекло внимание множества зрителей и журналистов. Об этом сообщает mk.ru.
Во время фотосессии на красной дорожке Анна начала флиртовать с Денисом, что вызвало явное напряжение. Спортсмен, держа за руку свою супругу, выглядел нервным и пытался успокоить ситуацию, целуя Кристину и поправляя свой пиджак. Однако это не помогло: Кристина начала выражать недовольство, размахивая руками и явно недовольная поведением певицы.

Инцидент стал предметом обсуждения среди гостей премьеры, пока ситуацию не разрешил проходящий мимо режиссер фильма. Он призвал всех собраться и пройти в зал, что позволило разрядить обстановку.

На данный момент Анна Калашникова не прокомментировала произошедшее.

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Лера Кудрявцева пригрозила судом обвинившим её в избиении няни на глазах у дочери
Кудрявцеву обвинили в избиении няни на глазах у дочери
07 февраля 2025, 18:22

Лера Кудрявцева (Фото: instagram*/leratv)

Телеведущую Леру Кудрявцеву обвинили в избиении няни на глазах у дочери. Селебрити опубликовала в своем Telegram-канале сообщение, пригрозив авторам скандального поста исками и судами.
«Многое и всякое я уже слышала в свой адрес, на чушь не обращаю внимания давно. Но есть бред с перебором, мимо которого пройти я не могу. Ждите исков и судов, господа нехорошие!» — написала Кудрявцева.
Судя по скриншоту Кудрявцевой, публикация принадлежит Telegram-каналу «Свита короля». В ней сказано, что няня якобы сделала замечание телеведущей за то, что та якобы нецензурно ругалась при детях. В ответ Кудрявцева якобы ударила няню.

Кудрявцева в свою очередь отметила, что не использует нецензурную брань при детях, любит своих нянь и никогда не повышает голос на людей, которые с ней работают.

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Жасмин показала трогательное фото с дочерью в день ее 13-летия
07 февраля 2025, 18:17

Жасмин и Маргарита Шор (Фото: Инстаграм* @jasmin)

Дочь 47-летней Жасмин (Сары Шор) отмечает день рождения. Певица проникновенно поздравила 13-летнюю Маргариту в своем блоге.
Дочь исполнительницы учится в Ломоносовской школе в Москве, в которую ходят дети многих звезд отечественного шоу-бизнеса. Примечательно, что здесь год обучения стоит более полутора миллиона рублей.

«Вспоминаю себя в 13 лет: я вела дневник с детскими секретиками, носилась по улице с подружками, и самой большой проблемой в моей жизни был не очень понятный учебник по химии. Маргарита взрослеет невероятными темпами: свои песни, свои взгляды, которые она уже готова твердо отстаивать, и всё же: пусть, дочка, беззаботное детство еще немного погостит в твоей жизни! Мы, твоя семья, очень тебя любим и всегда поддержим», — написала Жасмин под публикацией.

Она также поздравила Маргариту с премьерой трека. Девочка решила пойти по стопам матери и стать певицей.

Напомним, от первого брака у Жасмин есть сын Михаил, от второго брака — дочь Маргарита и сын Мирон.

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#звёзды
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Конфуз Анастасии Волочковой в гримерке случайно попал на видео
Волочкова нечаянно показала парик, снимая пса в гримерке
07 февраля 2025, 17:57

Анастасия Волочкова (Фото: instagram*/volochkova_art)

Экс-прима Большого Анастасия Волочкова нечаянно «засветила» в кадре парик во время осмотра ее гримерки. Как пишет 7Дней.ru, знаменитость хотела заснять пса по кличке Дозор, но «захватила» кулек с волосами на столе.
Относительно недавно эпатажная балерина говорила о печальном состоянии своих волос. По ее словам, во всем виноваты мастера по наращиванию.

«Когда наращивала волосы, потом сняла их вместе со своими. Поэтому решила больше никаких экспериментов не проводить. У меня по природе волосы достаточно тонкие. Когда на них нарастили огромное количество прядей, они утяжелили мои родные волосы», — пояснила Волочкова.
Она добавила, что до сих пор не привыкла к парику, хоть он ее и выручает, ведь не нужно мучиться с укладкой.

«Парик надела и уже готова», — сказала балерина.

Ранее сообщалось, чей женой стала Надежда Оболенцева.

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#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
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#скандал
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Надежда Оболенцева замужем за миллиардером Швидлером
07 февраля 2025, 17:32

Надежда Оболенцева (Фото: instagram*/nadineobolentseva)

Сетевая знаменитость Надежда Оболенцева замужем за миллиардером Евгением Швидлером. Как пишет StarHit, никто не был в курсе, что торжество произойдет так стремительно. О планах Оболенцевой сообщалось в начале января. По сообщениям инсайдеров, свадьба была скромной.
«… Пожадничала деталей, бывает, ну и черт с ними. Хупа и минимум гостей — вот что мы знаем. Ну вот и платье, да. Увы, не корсет Сергеенко», — гласит наперебой звездная хроника.

Швидлер в свои 60 лет является уже четвертым мужем Оболенцевой, с бывшей супругой мужчина разошелся семь лет назад.

«Поздравляем эту мощную пару и продолжаем ставить лайки основательнице интеллектуального клуба», — писала журналистка Ксения Собчак, рассекретившая роман первой.

Оболенцева и Швидлер состояли в отношениях с 2022 года.

Ранее стало известно, с кем больше не сотрудничает дизайнер Гоша Рубчинский.

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#звёзды
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