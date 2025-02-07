Первая жена ушла к любовнику, а вторая так и не родила наследника: почему Александр Олешко скрывает имя супруги и не боится ДНК

Заслуженный артист России, актёр театра, кино и эстрады, телеведущий Александр Олешко крайне редко говорит о личной жизни и не приводит никаких подробностей. Известно, что мужчина женат, но даже имя его супруги не раскрывается. Подробности о жизни самого загадочного актера российского шоу-бизнеса приводит «Радио 1».