Первая жена ушла к любовнику, а вторая так и не родила наследника: почему Александр Олешко скрывает имя супруги и не боится ДНК

Александр Олешко (Фото: Telegram @oleshkoaleksandr)
Заслуженный артист России, актёр театра, кино и эстрады, телеведущий Александр Олешко крайне редко говорит о личной жизни и не приводит никаких подробностей. Известно, что мужчина женат, но даже имя его супруги не раскрывается. Подробности о жизни самого загадочного актера российского шоу-бизнеса приводит «Радио 1».
Личная жизнь Олешко
Ранее Александр Олешко был женат на Ольге Беловой. С ней он познакомился на вечеринке общих друзей. Брак продержался около двух лет и распался. По официальной версии, прошла любовь. Однако некоторые СМИ писали, что Олешко, обретя популярность, отдавал все свое время работе, а жена нашла любовника. Развелись супруги тихо, скандалов и деления имущества, так же, как и детей — не было.
Позже он встречался с графическим дизайнером Викторией Минеевой, крутил роман с некой молоденькой художницей, которая была младше актера на 10 лет. Ничем серьезным отношения не закончились. Так, долгое время все считали, что сердце Олешко свободно. Однако на программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» актер признался, что уже давно женат и счастлив в браке.
«Приготовлением пищи в моем доме занимается жена. Довольно давно [женат]», — заявил тогда Олешко.
Однако личность супруги и даже ее имя актер раскрывать не стал, пояснив, что женщина далека от шоу-бизнеса.
Александр Олешко (Фото: Telegram @oleshkoaleksandr)
Так и не стал отцом
Александру Олешко 48 лет, однако он так и не испытал радости отцовства. Тем не менее мужчина не переживает по этому поводу и говорит, что у него есть люди, которые принесут ему стакан воды в старости.
Если у меня не будет наследника — у меня есть близкие люди, которые принесут мне стакан воды», — признался Олешко.
Варианты суррогатного материнства актер и вовсе не признает. Кроме того, Олешко уверен, что у него не будет сюрпризов в качестве появления неожиданных взрослых детей, так как он всегда был разборчив в своих связях и не имел отношений на стороне.
Он рассказал, как однажды прямо на улице ему пытались подсунуть «внебрачную дочь». Однако мужчина тогда переживать не стал и просто посмеялся. Тесты ДНК он делать не боится, так как уверен в себе.
Опасная работа
Александр Олешко считает, что быть актером – крайне опасно. На съемках сериала «Кодекс чести» при взрыве автомобиля он получил настоящую контузию. Из-за ошибки пиротехников.
А когда снимали «Турецкий гамбит», актера чуть не затоптала живая лошадь. Его спас режиссер, который вовремя заметил неладное.
Кроме того, во время спектакля «Павел I» Александр Олешко травмировал ногу, после чего вынужден был ходить на костылях. Несмотря на все эти неприятности, актер продолжает страстно любить свою работу.
Александр Олешко (Фото: Telegram @oleshkoaleksandr)
Как живет Олешко сейчас
Александр Олешко продолжает сниматься в кино, играть в театре и регулярно появляется на телевидении. Он является патриотом России, чем гордится, и активно поддерживает свою родину.
Пару лет назад актера признали нежеланной персоной на Украине и в Латвии, однако мужчина сильно не расстроился, обнаружив свою фамилию в санкционных списках.
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