Александр Овечкин попал в забавную ситуацию на концерте Жасмин
Александр Овечкин стал героем курьёзной ситуации во время сольного концерта Жасмин в Москве. Легендарный хоккеист пришёл поддержать артистку и лично вручить ей цветы, однако столкнулся с неожиданным препятствием. Об этом сообщает «МК».
После завершения выступления десятки зрителей устремились к сцене с букетами, из-за чего образовалась длинная очередь. Среди поклонников оказался и Александр Овечкин, которому пришлось несколько минут ждать своей очереди, чтобы поздравить певицу.
Очевидцы признались, что были удивлены увидеть мировую звезду хоккея в такой необычной ситуации. По словам одной из зрительниц, увидеть Овечкина с букетом в общей очереди оказалось настоящим сюрпризом и вызвало улыбки у присутствующих.
Сам спортсмен отнёсся к происходящему с юмором и спокойно дождался своего момента. После концерта он коротко прокомментировал выступление артистки, отметив, что Жасмин «вообще красавица».
