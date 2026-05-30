Крис Дженнер и её дочери обратились в суд из-за предполагаемого преследователя Кайли Дженнер

Кайли Дженнер (Фото: Instagram* / @kyliejenner)

Крис Дженнер и её знаменитые дочери обратились в суд с просьбой защитить их семью от мужчины, который, по их словам, на протяжении нескольких лет преследует родственников. Об этом сообщает TMZ.



Речь идёт о 55-летнем жителе штата Колорадо Кайле Роберте ДеУике, чьё поведение вызвало серьёзное беспокойство у звёздного семейства.

Мужчина был особенно одержим Кайли Дженнер. В заявлении утверждается, что он неоднократно пытался добиться личной встречи со знаменитостью, пытался проникнуть на её территорию и даже был убеждён, что Кайли якобы подаёт ему знаки и хочет выйти за него замуж.

Сообщается, что ранее ДеУик уже подавал иск против Крис Дженнер, обвиняя её семью в слежке за ним. В последнее время его активность усилилась: мужчина связывался с риелторами, интересовался недвижимостью рядом с домами звёзд и пытался общаться с их соседями, что ещё больше насторожило семью.

В результате суд временно удовлетворил просьбу семейства Кардашьян. Теперь мужчине запрещено приближаться к членам семьи и их собственности ближе чем на 90 метров до дальнейшего рассмотрения дела.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

