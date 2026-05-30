Крис Дженнер и её дочери обратились в суд из-за предполагаемого преследователя Кайли Дженнер
Крис Дженнер и её знаменитые дочери обратились в суд с просьбой защитить их семью от мужчины, который, по их словам, на протяжении нескольких лет преследует родственников. Об этом сообщает TMZ.
Речь идёт о 55-летнем жителе штата Колорадо Кайле Роберте ДеУике, чьё поведение вызвало серьёзное беспокойство у звёздного семейства.
Мужчина был особенно одержим Кайли Дженнер. В заявлении утверждается, что он неоднократно пытался добиться личной встречи со знаменитостью, пытался проникнуть на её территорию и даже был убеждён, что Кайли якобы подаёт ему знаки и хочет выйти за него замуж.
Сообщается, что ранее ДеУик уже подавал иск против Крис Дженнер, обвиняя её семью в слежке за ним. В последнее время его активность усилилась: мужчина связывался с риелторами, интересовался недвижимостью рядом с домами звёзд и пытался общаться с их соседями, что ещё больше насторожило семью.
В результате суд временно удовлетворил просьбу семейства Кардашьян. Теперь мужчине запрещено приближаться к членам семьи и их собственности ближе чем на 90 метров до дальнейшего рассмотрения дела.
