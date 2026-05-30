«Мираж» отказался от безумных туров в стиле 90-х
Солистка «Миража» Екатерина Болдышева рассказала о трудных гастролях 90-х
Солистка группы «Мираж» Екатерина Болдышева рассказала, что в 1990-х годах коллектив не раз терял веру в себя.
В беседе с «Газетой.Ru» певица сообщила, что долго оставаться без дела не получалось — нужно было работать.
«Трудными были те годы. Мы, как и все гастролёры того времени, колесили по стране в разбитых филармонических ПАЗиках, ночевали в обшарпанных гостиницах, где зимой порой не работало ни отопление, ни горячая вода. Но в городах — больших и крошечных — нас ждали зрители, которым требовались наши песни. Ради этого стоило терпеть всё», — заявила Екатерина.Сейчас, продолжила Болдышева, «Мираж» по-прежнему много гастролирует, у коллектива насыщенный концертный график. Но при этом в настоящее время группа отказалась от «безумных туров в стиле 90-х».