«Мираж» отказался от безумных туров в стиле 90-х

30 мая 2026, 21:04

Солистка «Миража» Екатерина Болдышева рассказала о трудных гастролях 90-х

Солистка группы «Мираж» Екатерина Болдышева рассказала, что в 1990-х годах коллектив не раз терял веру в себя.





В беседе с «Газетой.Ru» певица сообщила, что долго оставаться без дела не получалось — нужно было работать.

«Трудными были те годы. Мы, как и все гастролёры того времени, колесили по стране в разбитых филармонических ПАЗиках, ночевали в обшарпанных гостиницах, где зимой порой не работало ни отопление, ни горячая вода. Но в городах — больших и крошечных — нас ждали зрители, которым требовались наши песни. Ради этого стоило терпеть всё», — заявила Екатерина.