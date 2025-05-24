«Очень рад вернуться домой»: Александр Овечкин с семьёй прилетел в Россию

Александр Овечкин (фото: Telegram @ovigr8official)
После окончания очередного сезона НХЛ Александр Овечкин вернулся в Россию. Хоккеист опубликовал кадры из московского аэропорта.
Спортсмен приземлился в столичном аэропорту Домодедово. Овечкин прилетел на родину вместе с семьёй и, похоже, всеми вещами, которые у него имеются. Причём, переносить тяжёлые тюки с одеждой, чемоданы, сумки и упакованные клюшки он не гнушается сам. К слову, все вещи заняли четыре тележки для багажа.
Напомним, что в апреле Овечкина признали лучшим бомбардиром за всю историю НХЛ. Хоккеист забил 895-ю шайбу, побив рекорд канадца Уэйна Гретцки.
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«Привет всем! Долгие перелеты позади, и мы наконец-то в Москве! Очень рад вернуться домой после напряженного сезона», – написал Овечкин в своём Telegram-канале.Также кадрами из аэропорта поделилась жена 39-летнего хоккеиста Анастасия Шубская, которая с иронией отметила, что они вновь летят «налегке».
Напомним, что в апреле Овечкина признали лучшим бомбардиром за всю историю НХЛ. Хоккеист забил 895-ю шайбу, побив рекорд канадца Уэйна Гретцки.
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Анастасия Чинкова