«Хочу с ним познакомиться»: Ступак призвала поставить памятник Овечкину

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Российская лыжница Юлия Ступак поддержала идею о том, чтобы поставить в России памятник нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, который недавно побил рекорд по количеству забитых шайб в НХЛ. По ее словам, хоккеист демонстрирует не только спортивные, но и человеческие качества.
«А почему бы и нет? Овечкин символизирует не только профессиональные, но и человеческие качества. На мой взгляд, он очень добрый и открытый человек. Я считаю, что такие люди должны оставаться в истории», — отметила спортсменка в интервью Metaratings.ru.Ступак также добавила, что вряд ли сможет назвать спортсменов, которые восхищают ее так же, как Овечкин, и назвала его лучшим российским спортсменом 21 века. Она поделилась, что мечтает однажды посетить матч хоккеиста, а еще лучше — познакомиться с ним.
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