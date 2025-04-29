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Данил Алалыкин: «Для КХЛ будет хорошо, если Овечкин приедет»

Данил Алалыкин хочет, чтобы Овечкин вернулся в КХЛ
Александр Овечкин (Фото: Инстаграм* @aleksandrovechkinofficial)

Александр Овечкин (Фото: Инстаграм* @aleksandrovechkinofficial)

Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин высказался о бомбардирском рекорде Александра Овечкина в НХЛ. Российский лидер «Вашингтон Кэпиталз» в нынешнем сезоне превзошел достижение легендарного канадца Уэйна Гретцки.
Алыкин заявил, что был уверен в том, что Овечкин станет новым рекордсменом североамериканской лиги. Данил также выразил надежду на возвращение Овечкина в российский хоккей.

«Перед началом сезона мы с ребятами обсуждали его погоню за Гретцки. Тогда я был уверен, что Овечкин побьёт рекорд. Он великий хоккеист. Сколько продержится рекорд, не знаю. Но чем больше, тем лучше. Он натренировал свой бросок и точность.

Нет ли желания из возможного возвращения Овечкина задержаться в КХЛ и сыграть против него? Я не драфтованный, так что играю и ни о чём в этом плане не думаю. Когда в КХЛ вернулся Дацюк, я очень обрадовался. У меня всегда была мечта с ним сыграть. У меня есть мечта сыграть с Овечкиным, но в Уфу он вряд ли приедет. Но в любом случае для лиги будет хорошо, если он приедет, как это сделал Дацюк», – сказал Алалыкин Metaratings.ru.
На счету Овечкина 897 голов в рамках матчей регулярного чемпионата НХЛ. Нынешний контракт форварда истекает в конце сезона 2025/26. Не исключается, что Александр не станет продлевать соглашение и завершит карьеру в России. Овечкин является воспитанником московского «Динамо».

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Массимо Каррера верит, что «Спартак» в этом сезоне завоюет трофей
Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил шансы команды в Кубке России
29 апреля 2025, 16:11

Фото: iStock/efks

Массимо Каррера оценил шансы «Спартака» на завоевание Кубка России. «Красно-белые» сегодня сыграют в турнире против московского «Динамо».
Бывший тренер «Спартака» считает, что команда способна стать победителем Кубка России. При этом итальянский специалист признал, что в чемпионате России у коллектива мало шансов на чемпионство.

«Желаю «Спартаку» сегодня пройти дальше в Кубке, это тоже очень важный турнир для команды. Думаю, «Спартак» способен выиграть Кубок России в этом сезоне. Что касается РПЛ, то шансов на победу не так много, но надеюсь, что «Спартак» займет высокое место», — сказал Каррера в интервью «РБ Спорт».
«Спартак» находится на четвертой строчке в текущей турнирной таблице чемпионата России. Командой в этом сезоне руководит Деян Станкович. «Красно-белые» последний раз становились победителями РПЛ в сезоне 2016/2017.

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#спартак
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Габулов назвал Тюкавина одним из главных факторов для чемпионства «Динамо»
Владимир Габулов оценил значимость Тюкавина для «Динамо»
29 апреля 2025, 15:33

Константин Тюкавин (Фото: Telegram/ @fcdynamo)

Владимир Габулов дал оценку игре московского «Динамо». Бывший голкипер сборной России считает, что команда не смогла перестроиться после потери Константина Тюкавина.
Форвард московского клуба по ходу текущего сезона получил разрыв крестообразных связок колена. Тюкавину провели операцию в Германии. На восстановление игроку потребуется не менее полугода.

Габулов также выразил мнение, что руководство «Динамо» следует оставить Марцела Личку на посту главного тренера.

«Научилось ли «Динамо» справляться с после травмы Тюкавина? Нет. Они, в принципе, неплохо набирают очки, но не хватает очков, чтобы бороться за чемпионство, которое ждут.

Как оцениваю шансы «Динамо» в кубке? Шансы есть. Кубок — это турнир на вылет. Шансы есть за кубок побороться. Стоит ли оставлять Личку, если клуб ничего не выиграет в этом сезоне? Да. Однозначно», — сказал Габулов в интервью Metaratings.ru.
«Динамо» занимает пятое место в текущей турнирной таблице РПЛ.

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Экс-игрок «Спартака» Ледяхов скептически высказался о новичке команды Гарсии
Экс-игрок «Спартака» Игорь Ледяхов недоволен игрой новичка команды Гарсии
29 апреля 2025, 15:14

Фото: iStock/Rost-9D

Игорь Ледяхов высказался об игре о новичке «Спартака» Ливайи Гарсии. Тринидадский футболист был подписан московским клубом в рамках зимнего трансферного окна.
По мнению экс-полузащитника сборной России, легионер не оправдывает надежд. Как было отмечено, нападающий не смог сходу проявить себя в России. Ледяхов считает, что данный трансфер нельзя считать на перспективу.

«Гарсия? Я ещё не могу до конца понять, что из себя представляет этот футболист. Его брали за большие деньги. Думаю, он должен был помочь здесь и сейчас. Ему же 28 лет, он из чемпионата Греции — это очевидный трансфер не на перспективу. Он должен был помочь сейчас «Спартаку». Но пока ни он, ни Солари не впечатляют», — сказал Ледяхов в интервью в интервью Metaratings.ru.
По неофициальным данным, «Спартак» заплатил за Гарсию 18,5 млн евро. Это самый дорогостоящий трансфер в истории клуба. С игроком подписан контракт сроком на 3,5 года.

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Александр Мостовой рассказал, что требуется ЦСКА для борьбы за чемпионство
Александр Мостовой высказался о перспективах ЦСКА стать чемпионом
29 апреля 2025, 14:56

Фото: iStock/gorodenkoff

Александр Мостовой высказался о нынешнем уровне игры ЦСКА. Бывший полузащитник сборной России отметил, что клуб в спокойном режиме развивается.
По мнению Мостового, армейцы дали время тренеру Марко Николичу, который полностью выполняет свою работу. Экс-футболист также заявил, что ЦСКА требуется усиление для того, чтобы реально претендовать на чемпионство.

«Николич в ЦСКА спокойно работает, у него хороший контракт, хорошая обстановка. Работает и работает, так же, контракт есть, деньги платят – что ещё нужно? Будут ли прогрессировать «армейцы»? Мы же видим, чем отличаются последние сезоны: если раньше за четыре тура до конца «Зенит» становился чемпионом, то в сезоне-2023/24 интрига была до последних секунд. И в этом сезоне такая же интрига. Да и в следующем, мне кажется, будет так же. Если ЦСКА купит одного-двух игроков, укрепится – будет претендовать на чемпионство», – сказал Мостовой в интервью Metaratings.ru.
ЦСКА находится на третьем месте в текущей турнирной таблице РПЛ. Армейцы на семь очков отстают от «Краснодара», который лидирует в чемпионате.

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#тренер
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#футболист
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Светлана Журова поделилась воспоминаниями о золотой медали на Олимпиаде в Турине
Депутат Светлана Журова рассказала о значимости золотой медали на ОИ в Турине
29 апреля 2025, 13:36

Фото: istockphoto/stefko

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова рассказала о своей мотивации победить на Олимпиаде в Турине в 2006 году. Прославленная спортсменка призналась, что ради этой цели она в свое время возобновила карьеру.
Журова призналась, что победа в Италии является самой яркой в ее карьере.

«Олимпиада в Турине была яркой. Моя победа, само собой. Она же моя, любимая. Я ждала ее 25 лет карьеры. Радовалась за каждую медаль ребят: Светы Ишмуратовой, Жени Плющенко, Татьяны Навки и Романа Костомарова, Максима Маринина и Татьяны Тотьмяниной, наши конькобежки взяли бронзовую медаль в командной гонке, тогда это было сенсацией. Были красивые и яркие победы», — сказала Журова в интервью NEWS.ru.
53-летняя Журова по окончании спортивной карьерой занялась политикой. С 2021 года — депутат Государственной думы Федерального собрания РФ.

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