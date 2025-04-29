Данил Алалыкин: «Для КХЛ будет хорошо, если Овечкин приедет»

Александр Овечкин (Фото: Инстаграм* @aleksandrovechkinofficial)
Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин высказался о бомбардирском рекорде Александра Овечкина в НХЛ. Российский лидер «Вашингтон Кэпиталз» в нынешнем сезоне превзошел достижение легендарного канадца Уэйна Гретцки.
Алыкин заявил, что был уверен в том, что Овечкин станет новым рекордсменом североамериканской лиги. Данил также выразил надежду на возвращение Овечкина в российский хоккей.
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«Перед началом сезона мы с ребятами обсуждали его погоню за Гретцки. Тогда я был уверен, что Овечкин побьёт рекорд. Он великий хоккеист. Сколько продержится рекорд, не знаю. Но чем больше, тем лучше. Он натренировал свой бросок и точность.На счету Овечкина 897 голов в рамках матчей регулярного чемпионата НХЛ. Нынешний контракт форварда истекает в конце сезона 2025/26. Не исключается, что Александр не станет продлевать соглашение и завершит карьеру в России. Овечкин является воспитанником московского «Динамо».
Нет ли желания из возможного возвращения Овечкина задержаться в КХЛ и сыграть против него? Я не драфтованный, так что играю и ни о чём в этом плане не думаю. Когда в КХЛ вернулся Дацюк, я очень обрадовался. У меня всегда была мечта с ним сыграть. У меня есть мечта сыграть с Овечкиным, но в Уфу он вряд ли приедет. Но в любом случае для лиги будет хорошо, если он приедет, как это сделал Дацюк», – сказал Алалыкин Metaratings.ru.
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