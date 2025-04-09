Александр Панкратов-Черный (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)
Актер и режиссер Александр Панкратов-Черный прокомментировал освобождение Михаила Ефремова по УДО в беседе с NEWS.ru. Он признался, что рад за коллегу.
«Ничего не хочу про Мишу говорить. Дай Бог ему здоровья», — сказал он.
Реакция медийного сообщества на это событие оказалась неоднозначной. Так, певица Виктория Цыганова и народный артист России Сергей Никоненко выразили свое недовольство решением суда. В то же время, положительно отнеслись к освобождению актера его родные, а также актеры Гоша Куценко и Александр Михайлов.
Кинокритик Давид Шнейдеров ранее отметил, что, несмотря на определённые юридические ограничения, Ефремов теперь может снова появляться на экранах. Он добавил, что наказание отбыто, и выразил надежду на то, что артист будет строго соблюдать условия досрочного освобождения.
Напомним, трагическое ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня 2020 года. В результате аварии погиб курьер Сергей Захаров. Суд приговорил актера к 7,5 годам лишения свободы, которые он отбывал в колонии в Белгородской области. 9 апреля 2025 года Ефремов вышел на свободу по УДО и направился в Москву.
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