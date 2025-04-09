Фанаты заподозрили Полину Гагарину в романе с бывшим супругом

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков (Фото: Telegram @gagara1987official)
Полина Гагарина несколько лет назад развелась с супругом Дмитрием Исхаковым, однако фанаты подозревают, что их отношения возобновились, после того как мужчина посетил праздник по случаю дня рождения певицы.
Так, Полина опубликовала снимок вместе с бывшим мужем, на котором он нежно приобнимает ее за талию. Позже их вместе заметили в театре.
Сама Полина при этом утверждает, что ей с Дмитрием удалось сохранить хорошие отношения. Тем не менее ранее известный фотограф не появлялся на фото в обнимку с бывшей женой.
У бывших супругов подрастает совместная дочь. А подписчики хвалят певицу за то, что она поддерживает тёплые отношения с экс-супругом.
Читайте также:
Гагарина, Шура и Тимати потеряли десятки миллионов рублей на бизнесе
Увеличились доходы на десятки миллионов: раскрыта прибыль фирмы Полины Гагариной
Полина Гагарина воссоединилась с экс-супругом на праздновании дня рождения
Сама Полина при этом утверждает, что ей с Дмитрием удалось сохранить хорошие отношения. Тем не менее ранее известный фотограф не появлялся на фото в обнимку с бывшей женой.
У бывших супругов подрастает совместная дочь. А подписчики хвалят певицу за то, что она поддерживает тёплые отношения с экс-супругом.
Читайте также:
Гагарина, Шура и Тимати потеряли десятки миллионов рублей на бизнесе
Увеличились доходы на десятки миллионов: раскрыта прибыль фирмы Полины Гагариной
Полина Гагарина воссоединилась с экс-супругом на праздновании дня рождения
Элина Позднякова