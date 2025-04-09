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Фанаты заподозрили Полину Гагарину в романе с бывшим супругом

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков (Фото: Telegram @gagara1987official)

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков (Фото: Telegram @gagara1987official)

Полина Гагарина несколько лет назад развелась с супругом Дмитрием Исхаковым, однако фанаты подозревают, что их отношения возобновились, после того как мужчина посетил праздник по случаю дня рождения певицы.
Так, Полина опубликовала снимок вместе с бывшим мужем, на котором он нежно приобнимает ее за талию. Позже их вместе заметили в театре.

Сама Полина при этом утверждает, что ей с Дмитрием удалось сохранить хорошие отношения. Тем не менее ранее известный фотограф не появлялся на фото в обнимку с бывшей женой.

У бывших супругов подрастает совместная дочь. А подписчики хвалят певицу за то, что ​она поддерживает тёплые отношения с ​экс-супругом.

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#фото
#отношения
#доходы
Кристину Асмус выгнали со съемок сериала «Склиф»
09 апреля 2025, 15:54

Кристина Асмус (фото: Instagram* / asmuskristina)

Кристину Асмус со скандалом убрали со съёмок сериала «Склиф», несмотря на то что её роль в проекте — одна из ключевых. Как сообщает Mash, 36-летнюю актрису отстранили из-за постоянных срывов съёмочного графика и напряжённых отношений с коллегами
По данным источников, Асмус создавала на площадке токсичную атмосферу, мешающую рабочему процессу. Она не шла на контакт с командой, в том числе с партнёром по сериалу Матвеем Лыковым, затягивала съёмочные смены, требовала вносить правки в сцены и сценарий в последний момент.

При этом артистка настаивала, чтобы её имя появилось в титрах как креативного продюсера, хотя официально этого статуса не имела.

В конце 2024 года Асмус получила травму, но это не остановило её от активной жизни — вместо съёмок она улетела на Мальдивы, где выкладывала фото с пляжа и боксёрских тренировок, чем ещё больше вызвала негодование у команды проекта.

Пока неизвестно, вернут ли актрису ​в проект.

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«Предъявлял ей претензии из-за внешности»: раскрыта истинная причина смерти Юлии Началовой. Что на самом деле убило певицу?
09 апреля 2025, 15:33

Юлия Началова (Фото: Instagram*@julianachalova)

Юлия Началова оставила яркий след в сердцах своих коллег и поклонников благодаря своему таланту и любви к жизни и профессии. Однако за её лучезарной улыбкой скрывались глубокие страдания: как эмоциональные, так и физические.
Эта хрупкая артистка столкнулась с множеством трудностей, включая неудачи в личной жизни и серьезные проблемы со здоровьем. О том, что на самом деле стало причиной раннего ухода звезды, читайте в материале «Радио 1».

Первый муж был не доволен внешностью певицы


Юлия Началова (Фото: Instagram*@julianachalova)

Первым супругом Юлии Началовой стал Дмитрий Ланской, вокалист группы «Премьер-министр». Их торжественное бракосочетание прошло 20 января 2001 года. Юлию и Дмитрия часто называли одной из самых красивых пар в мире шоу-бизнеса. Но их семейная жизнь не была безоблачной.

Тогда 20-летняя певица мечтала о крепкой семье и доверяла мужу. Дмитрий же говорил, что ему не нравится внешность супруги, и время от времени заводил интрижки на стороне.

«Ланской предъявлял ей претензии из-за внешности. Его не устраивала фигура Юлии, поэтому она заморочилась со своей внешностью. Этот факт подтверждали в личных разговорах ее родственники, хотя Юлия всегда была стройной. Но у неё все же возникла идея «сушиться», поэтому она начала принимать мочегонные препараты, что делала в течение долгих лет, даже после расставания с Ланским», — рассказал доктор певицы Василий Шуров изданию «Аргументы и Факты».

В результате длительного приёма диуретиков у Юлии возникли проблемы с почками. В её организме появилось повышенное содержание мочевой кислоты, что впоследствии и привело к подагре.

Семейная жизнь Началовой и Ланского продлилась три года, после чего в 2004 году они приняли решение о расставании. Этот разрыв стал причиной развития у певицы нервной анорексии. Юлия тогда похудела на 25 килограмм и стала старше лет на 20 из-за разбитых надежд.

В погоне за красотой


Юлия Началова (Фото: Instagram*@julianachalova)

После второго замужества и рождения ребенка в 2006 году Юлия Началова снова набрала вес, после чего избавлялась от лишних тридцати килограмм не без известных таблеток.

В 2007 году певица легла под нож пластического хирурга. Пластика груди в Лос-Анджелесе прошла неудачно, импланты не прижились, и потребовалась экстренная повторная операция по их удалению. Началова сообщила, что поначалу её состояние не вызывало опасений: она чувствовала лёгкое недомогание и усталость.

«В результате дотянула до критической ситуации. Я полетела в Лос-Анджелес, где в то время периодически жила. Прямо на борту самолета мне стало плохо, почувствовала сильнейшую боль, голова поплыла, начала терять сознание», — вспомнила певица в одном из интервью.
Артистку пришлось экстренно госпитализировать, потому что начался сепсис. Своевременное оказание помощи спасло Началовой жизнь, и она смогла вернуться к обычной жизни.

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Страшный диагноз


Юлия Началова (Фото: Instagram*@julianachalova)

Все эксперименты с внешностью не прошли бесследно. Сниженная функция почек, нарушение обмена мочевой кислоты привели Началову к подагре. Первое время певица скрывала диагноз. Перчатки, закрывающие руки, лишь привлекли внимание публики. Тогда Юлия раскрыла тайну своего заболевания и после неоднократно делилась подробностями о своём самочувствии в телевизионных программах.

«У меня мигрирующая подагра: где захотела, там и проявилась. Колени, плечи, бедра, мелкие суставы, руки. Боль такая, что я не могу описать, даже зубная боль отдыхает по сравнению с этим. Я лечилась в разных странах», — говорила Началова.

Трагический конец


Юлия Началова привыкла к постоянной боли и не обратила должного внимания к начавшейся гангрене на пальце ноги.

«Перетерпела в итоге гангрену до стадии «всасывания» в кровь, вот и всё. Просто идиотская цепь случайностей. Юлия, пока была в сознании, не давала согласие на ампутацию стопы. А когда специалисты все же провели операцию, Юлия к тому моменту уже находилась без сознания — было поздно. Начался сепсис», — рассказывал Василий Шуров в интервью журналистам «МК».

Певица до последнего боролась за красоту и не соглашалась на ампутацию конечности.

«Без согласия проводить ампутацию запрещено. В российской медицине есть принцип: «Насильно никому ничего не отрежут». Это была девочка, которая хотела ходить только на каблучках. Как иначе?! Конечно, у Юлии в голове не укладывалось, что она будет как киборг», — продолжал Шуров.

Юлия поздно начала лечение, на этапе поражения пальца певицу можно было спасти, но она занималась подготовкой к выступлениям. Когда Началова дала согласие на хирургическое вмешательство в области ноги, ситуация уже была критической. Её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких и погрузили в медикаментозный сон.

16 марта 2019 года Юлии Началовой провели операцию на ноге. Однако, несмотря на это, в 18:20 она скончалась от сепсиса и сердечной недостаточности. Юлии Началовой было 38 лет.

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Маргарита Суханкина собирается отсудить несколько миллионов у продюсера Литягина
09 апреля 2025, 15:31

Маргарита Суханкина (фото: Instagram* / margarita.sukhankina)

Заслуженная артистка России Маргарита Суханкина подала иск в Замоскворецкий суд Москвы против своего бывшего продюсера Андрея Литягина. Певица обвиняет его в регулярной неуплате вознаграждений за использование её вокала в песнях группы «Мираж», где звучит исключительно её голос, сообщает «СтарХит».
По словам Суханкиной, сумма претензий может превышать 100 миллионов рублей. Однако на данный момент она требует 8 миллионов по двум договорам, которые, как утверждает артистка, были оформлены без её ведома. Предыдущее судебное разбирательство закончилось в её пользу, что стало основанием для нового иска.

«Согласно открытым данным, еще в 2022 году Андрей Литягин покинул пределы России и теперь живет в Прибалтике. При этом Литягин задолжал российскому бюджету более миллиона рублей в виде налогов и других платежей. Несмотря на публичные заявления о миллионных доходах от продажи прав на песни, судебные приставы не могут взыскать с него ни копейки», — сообщает источник.

Поклонников возмущает тот факт, что Андрей Литягин продолжает уклоняться от выполнения своих финансовых обязательств, оставаясь при этом безнаказанным.

«Вся информация об этом находится в открытом доступе на сайте судебных приставов. Получается, что долги были списаны из-за невозможности найти Литягина и его активы. Здесь возникает ряд вопросов. Самый главный из них: насколько обосновано было списание долга из-за невозможности найти денежные средства Литягина?» — не понимают в окружении артистки.

В интернете Маргарите Суханкиной высказывают активную поддержку и желают ей победы в суде.

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#долги
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«Мне Сеня не понравился»: невестка Валерии поделилась первым впечатлением о муже
09 апреля 2025, 15:13

Арсений Шульгин и Лиана Шульгина (фото: Instagram* / lianashulginaa)

Лиана Шульгина откровенно призналась: с Арсением любви с первого взгляда не произошло. По словам невестки певицы Валерии, вначале их связывала исключительно дружба.
Сейчас Арсений Шульгин и 27-летняя Лиана живут в счастливом браке и воспитывают четырёхлетнюю дочку Селин. Несколько месяцев назад пара сообщила радостную новость — они ждут пополнения в семье. На этот раз у них родится мальчик.

В недавнем интервью Лиана рассказала, как всё начиналось. Познакомившись с Арсением, уроженка Благовещенска посчитала его слишком юным и не воспринимала как потенциального партнёра. Они начали общаться как друзья — просто, без флирта и масок.

«Мы с Сеней познакомились в 2019 году. Банальная история, мы с сестрой заходили в ресторан, они с другом спускались. Ему понравилась моя сестра, другу понравилась я. Они подошли, Сеня познакомился с Марьяной, а со мной — его друг, всё. Мне он вообще не понравился, показалось, это какой-то малолетка! Моей сестре тогда было 17, и он выглядел таким... Он был худенький и очень молодо выглядел. Показалось, это мальчик из ее возрастной категории», — сказала Шульгина.

На какое-то время общение прервалось — около месяца они не поддерживали связь. Но вскоре Арсений пригласил Лиану и её сестру в Дубай. Родители поначалу не хотели отпускать девушек, но в итоге разрешили. Именно эта поездка всё изменила: Арсений по-новому посмотрел на Лиану и увидел в ней не просто подругу.

Арсений Шульгин и Лиана Шульгина (фото: Instagram* / lianashulginaa)

Ему импонировала её лёгкость, открытость и естественность. А Лиана, хоть и растерялась от перемен в его поведении, довольно быстро поняла, что её чувства тоже изменились.

«Мы обсуждали все темы, которые я бы никогда в жизни... Если бы я знала, что это мой будущий муж, я бы не обсуждала с ним, он знал вообще всё! Он также со мной», — поделилась девушка.

Сейчас Лиана находится на последнем сроке беременности и с нетерпением ждёт встречи с сыном. Беременность даётся ей нелегко — она признаётся, что сталкивается с отёками и болями из-за симфизита, но старается держаться и думать о главном.

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Иосиф Пригожин и Валерия рассказали о новом клипе певицы стоимостью более 8 млн рублей
Клип на песню «Ураган» обошёлся Валерии в 8,5 млн рублей
09 апреля 2025, 14:59

Валерия и Иосиф Пригожин (Фото: Telegram @iosifprigozhin)

Новый клип певицы Валерии на песню «Ураган» снимали в Дубае, а его стоимость превысила восемь миллионов рублей. Об этом рассказала сама артистка и ее супруг Иосиф Пригожин в разговоре с mk.ru.
Клип снимали в ОАЭ, в Шардже, где из-за климата Валерии было сложно работать, однако она успешно справилась со всеми трудностями.

«Вот сколько нужно, столько и буду пахать. Нужно на жаре, значит, на жаре, на холоде — буду на холоде», — отметила певица.

При этом Пригожин признался, что сначала они и вовсе сомневались, стоит ли снимать этот дорогостоящий клип. Всего на съёмки было потрачено порядка 8,5 миллионов рублей.

Ранее Пригожин отметил, что несмотря на аншлаги и высокий интерес к выступлениям, прибыль от концертов Валерии оказывается значительно ниже ожидаемого. По его словам, так происходит из-за подорожания авиаперелётов, логистики и аренды оборудования.

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#убийство
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