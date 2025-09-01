Александр Петров дебютировал в качестве ведущего шоу «Форт»

01 сентября 2025, 13:31

Актёр Александр Петров стал ведущим в телепроекте «Форт» на СТС

Александр Петров (Фото: Instagram* / @actorsashapetrov)

Александр Петров, добившийся успеха в актёрской профессии, решил попробовать себя в новом направлении — на телевидении. Он стал ведущим шоу «Форт. Возвращение легенды», которое выходит на канале СТС. Съёмки проекта проходят в Кронштадте, на территории знаменитого морского форта Император Александр I.