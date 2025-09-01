Александр Петров дебютировал в качестве ведущего шоу «Форт»
Александр Петров, добившийся успеха в актёрской профессии, решил попробовать себя в новом направлении — на телевидении. Он стал ведущим шоу «Форт. Возвращение легенды», которое выходит на канале СТС. Съёмки проекта проходят в Кронштадте, на территории знаменитого морского форта Император Александр I.
По словам Петрова, участие в этом проекте стало для него настоящим испытанием и выходом за рамки привычного. Он отметил, что открыл в себе новую сторону и столкнулся с подлинными, живыми эмоциями, возникающими в экстремальных условиях.
Актёр считает особенно ценным тот момент, когда участники, преодолевая свои страхи, раскрываются с неожиданной стороны — и надеется, что зрителям это тоже будет близко.
Перед началом работы в новом качестве Петров обратился за советом к опытным представителям телевидения — Леониду Ярмольнику и Сергею Бурунову. Он признался, что разговор с ними помог осознать, насколько серьёзной и ответственной будет его новая роль, и что придётся приложить усилия, чтобы соответствовать ожиданиям.
