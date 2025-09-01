«Жена рыдает, дети в истерике»: Якубович заявил о «скором конце»

01 сентября 2025, 13:19

Якубович назвал выдумкой слухи о проблемах со здоровьем

Леонид Якубович (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Телеведущий Леонид Якубович опроверг слухи о проблемах со здоровьем, назвав их вымыслом. В разговоре с NEWS.ru он в саркастической форме рассказал, что три раза в неделю играет в теннис, и что на корт его якобы «приносят на носилках».





Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что Якубовичу запретили употреблять алкоголь и принимать подарки от участников «Поля чудес» из‑за состояния здоровья; по этим сообщениям, у 80‑летнего ведущего диагностировали сахарный диабет и он жаловался на слабость.





«Полная хрень! Передайте, что здоровье пошатнулось здорово. Еле-еле три раза в неделю играю в теннис с предварительной силовой 15-минутной нагрузкой. Прямо на носилках приносят на корт! А оттуда на полеты. Жена рыдает, дети в истерике. Видимо, скоро конец», — добавил Леонид Аркадьевич.