Яна Рудковская ответила на критику Татьяны Тарасовой, выразив признательность и уважение

01 сентября 2025, 13:00

Яна Рудковская прокомментировала резкие высказывания Тарасовой

Яна Рудковская (Фото: Instagram* / @rudkovskayaofficial)

Яна Рудковская прокомментировала критические замечания в свой адрес со стороны заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой. Продюсер предположила, что выводы Тарасовой могли быть сделаны на основе вырванных из контекста фраз.