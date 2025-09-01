Яна Рудковская ответила на критику Татьяны Тарасовой, выразив признательность и уважение
Яна Рудковская прокомментировала критические замечания в свой адрес со стороны заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой. Продюсер предположила, что выводы Тарасовой могли быть сделаны на основе вырванных из контекста фраз.
Информационный повод возник после интервью Рудковской с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой. В разговоре с фигуристкой она высказалась в негативном ключе о тренере Этери Тутберидзе, отметив, что та, по её мнению, не добилась значимых результатов в спортивной карьере как фигуристка.
Эти слова вызвали негативную реакцию со стороны Татьяны Анатольевны. Тарасова заявила, что подобные высказывания говорят о поверхностном восприятии, и добавила: «Просто стыдно за Яну».
В ответ на это Рудковская, являющаяся генеральным директором и совладельцем академии «Ангелы Плющенко», публично обратилась к Тарасовой. В своём сообщении она подчеркнула, что каждая встреча с Татьяной Тарасовой является радостным событием как для их семьи, так и для спортсменов академии. По словам Рудковской, она и Евгений Плющенко испытывают к ней искреннюю любовь, уважение и благодарность. Также она выразила мнение, что Тарасова является не только выдающимся тренером, но и признанным экспертом в области фигурного катания и его истории.
