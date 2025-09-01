Королева Камилла рассказала, что в юности столкнулась с попыткой изнасилования в поезде
Появились новые подробности из жизни 78-летней королевы Камиллы. В юности она оказалась в ситуации, связанной с агрессивным поведением со стороны незнакомца.
Инцидент произошёл в 1960-х годах, когда Камилле было около 16–17 лет. Она находилась в поезде, следовавшем до Паддингтона, когда рядом с ней сел незнакомый мужчина. Он начал вести себя навязчиво, но девушка смогла защитить себя.
«Какой-то парень заходил всё дальше и дальше. И она "сделала то, чему меня учила мама": сняла туфлю на высоком каблуке и ударила ею нападавшего в область паха», — рассказал королевский эксперт Валентайн Лоу.Прибыв на станцию, Камилла обратилась к полицейскому и сообщила о случившемся, после чего мужчину задержали. Этот эпизод описан в книге Валентайна Лоу «Власть и дворец: история монархии и Даунинг-стрит, 10 изнутри».
Позднее, в 2008 году, когда Камилла уже носила титул герцогини Корнуольской, она упомянула об этом случае во время встречи с Борисом Джонсоном, недавно избранным мэром Лондона. Хотя ранее она не делала эту историю достоянием общественности, королева отнеслась с пониманием к тому, что информация стала известна широкой аудитории.