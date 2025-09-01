Королева Камилла рассказала, что в юности столкнулась с попыткой изнасилования в поезде

01 сентября 2025, 12:38

Королева Камилла поделилась воспоминаниями о попытке изнасилования в поезде

Фото: Istock / Unit 80

Появились новые подробности из жизни 78-летней королевы Камиллы. В юности она оказалась в ситуации, связанной с агрессивным поведением со стороны незнакомца.





Инцидент произошёл в 1960-х годах, когда Камилле было около 16–17 лет. Она находилась в поезде, следовавшем до Паддингтона, когда рядом с ней сел незнакомый мужчина. Он начал вести себя навязчиво, но девушка смогла защитить себя.





«Какой-то парень заходил всё дальше и дальше. И она "сделала то, чему меня учила мама": сняла туфлю на высоком каблуке и ударила ею нападавшего в область паха», — рассказал королевский эксперт Валентайн Лоу.