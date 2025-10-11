Александр Петров нежно целовал жену у Эйфелевой башни — кадры из Парижа покорили поклонников
Александр Петров и его супруга Виктория Антонова отправились в романтическое путешествие во Францию. Пара выбрала Париж — город любви, где наслаждается прогулками, покупками и атмосферой осеннего отдыха.
Виктория поделилась в Instagram* трогательными кадрами, на которых 36-летний актёр фильма «Лёд-3» целует её у Эйфелевой башни. Подписчики отметили, что супруги выглядят по-настоящему счастливыми.
Для прогулки Виктория выбрала короткое платье-свитер и элегантный тёмный пиджак, дополнив образ стильной шляпкой и лёгким макияжем. Петров появился в расслабленном образе — светлой рубашке и свободных брюках.
Пара поженилась в 2023 году, а в сентябре отметила бумажную свадьбу.
Теперь супруги решили отпраздновать эту дату путешествием — с цветами, поцелуями и видом на главную достопримечательность Парижа.
Читайте также: