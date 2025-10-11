Александр Петров нежно целовал жену у Эйфелевой башни — кадры из Парижа покорили поклонников

11 октября 2025, 18:15

Александр Петров и его жена Виктория устроили романтическое путешествие в Париж

Александр Петров с женой Викторией (Фото: Instagram* / @viktoriyaantonova_)

Александр Петров и его супруга Виктория Антонова отправились в романтическое путешествие во Францию. Пара выбрала Париж — город любви, где наслаждается прогулками, покупками и атмосферой осеннего отдыха.