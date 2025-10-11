Юрист Мити Фомина объяснила суть исков о плагиате: певца обвиняют из-за патриотического концерта
Митя Фомин ответит в суде на обвинения в плагиате
Певец Митя Фомин оказался втянут в судебное разбирательство — против него поданы два иска о нарушении авторских прав на сумму около полумиллиона рублей.
Как рассказала Super юрист артиста Валерия Рытвина, претензии связаны с исполнением песен «Моя Москва» и «Тёмная ночь» на благотворительном концерте, который Фомин организовал за собственные деньги.
По словам Рытвиной, запись выступления попала в интернет, после чего Национальное и Первое музыкальные издательства (НМИ и ПМИ) обратились в суд, заявив о нарушении их прав.
«Когда поступили требования с огромными компенсациями, Митя попытался урегулировать конфликт мирно, предложив снизить сумму. Но истцы не уступили ни копейки», — рассказала юрист.Издательства изначально требовали по 400 тысяч рублей с каждой композиции, что, по словам защиты, является «неадекватной суммой даже для дел, где вина очевидна».Теперь команда певца намерена отстаивать свои права в суде.