Юрист Мити Фомина объяснила суть исков о плагиате: певца обвиняют из-за патриотического концерта

11 октября 2025, 17:44

Митя Фомин ответит в суде на обвинения в плагиате

Митя Фомин (Фото: Instagram* / @mf_agent)

Певец Митя Фомин оказался втянут в судебное разбирательство — против него поданы два иска о нарушении авторских прав на сумму около полумиллиона рублей.





Как рассказала Super юрист артиста Валерия Рытвина, претензии связаны с исполнением песен «Моя Москва» и «Тёмная ночь» на благотворительном концерте, который Фомин организовал за собственные деньги.



По словам Рытвиной, запись выступления попала в интернет, после чего Национальное и Первое музыкальные издательства (НМИ и ПМИ) обратились в суд, заявив о нарушении их прав.





«Когда поступили требования с огромными компенсациями, Митя попытался урегулировать конфликт мирно, предложив снизить сумму. Но истцы не уступили ни копейки», — рассказала юрист.