«Выключился тумблер»: Алёна Апина вспомнила момент, когда поняла, что браку пришёл конец

11 октября 2025, 17:12

Алёна Апина призналась, что решила развестись из-за безразличия мужа

Алёна Апина (Фото: Instagram* / @neapina)

Певица Алёна Апина откровенно рассказала, как пришла к решению расстаться с мужем, с которым прожила 25 лет. Об этом сообщает StarHit.





По словам артистки, в какой-то момент она почувствовала, что супруг перестал ценить её и воспринимать как женщину.

Артистка вспомнила эпизод, ставший для неё переломным.





«Я помню, что жила в гостинице и вышла на завтрак. Открываются двери лифта, и там много таких красивых мужиков стоят, я прошла в шортиках такая, с хвостиком, а они все головы свернули. И я думаю: "Блин, я что, крутая?" Я прилетаю домой и голая прохожу мимо своего мужа, который лежит в кровати. Думаю: "Ну, те же голову повернули, ты-то что-нибудь скажи хотя бы". Он посмотрел на меня и говорит: "Одеяло, что ли, поменяй. Жарко же спать-то под этим". И вот тогда у меня совершенно чётко выключился тумблер. Я поняла, что это всё», — рассказала Апина в интервью Юлии Меньшовой.