Николай Басков готовится к карьере в политике и ищет жену из влиятельной семьи
Певец Николай Басков собирается сделать шаг в большую политику — и уже подбирает себе подходящую спутницу жизни. Об этом сообщает Super.
Артист уверен, что для политика семейное положение играет ключевую роль. Он считает, что избиратели охотнее доверяют женатому мужчине, а на официальных встречах и мероприятиях ему будет комфортнее с супругой рядом. Поэтому артист всерьёз занялся поисками жены — не ради любви, а ради статуса.
К выбору Басков подходит тщательно. Он якобы рассматривает кандидаток только из известных и обеспеченных семей — тех, кто умеет держаться в обществе, вести себя на приёмах и поддерживать статус мужа. Артисток он, по информации инсайдера, исключил: считает, что каждая из них «хочет быть звездой, а не женой уважаемого человека».
Теперь певец присматривается к девушкам из влиятельных кругов, которые, по его мнению, смогут стать достойными «первой леди» его возможной политической карьеры.
