Николай Басков готовится к карьере в политике и ищет жену из влиятельной семьи

11 октября 2025, 17:31

Николай Басков выбирает супругу перед стартом политической карьеры

Николай Басков (Фото: Instagram* / @nikolaibaskov)

Певец Николай Басков собирается сделать шаг в большую политику — и уже подбирает себе подходящую спутницу жизни. Об этом сообщает Super.