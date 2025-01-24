«Сижу под палящим солнцем и пью дюшес»: Поперечный* высказался о депортации из США

Данила Поперечный* (фото: соцсети)
Стендап-комик Данила Поперечный* прокомментировал новость о том, что его могут в скором времени депортировать из США из-за нового указа Дональда Трампа. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что сотни россиян, в том числе популярные блогеры, проживающие в Штатах, попали под указ о депортации нелегальных мигрантов, подписанный Трампом. Telegram-канал Mash приводил имена Поперечного*, бодибилдера Александра Шпака и блогера Ильи Мэддисона.
Поперечный*, комментируя пост канала, назвал его «проплаченной новостью». Он удивился, что такая непроверенная информация выходит на российских ресурсах, после чего признался, что продолжает находится в США и пребывает в порядке.
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Поперечный*, комментируя пост канала, назвал его «проплаченной новостью». Он удивился, что такая непроверенная информация выходит на российских ресурсах, после чего признался, что продолжает находится в США и пребывает в порядке.
«Сижу под палящим солнцем среди груды пепла и остатков сгоревших домов, пью дюшес из русского магазина. Кстати, с полностью легальной гринкартой, выданной по причине того, что правительство Америки признало мои заслуги, как артиста и комика», – отметил стендапер.Читайте также:
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Анастасия Чинкова