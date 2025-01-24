Весенний тур Лолиты оказался под угрозой срыва после её слов о «потреблении москалей»

Лолита (фото: соцсети)
Весенний тур Лолиты оказался под угрозой срыва из-за нового скандала. Первые площадки уже начали отваливаться, пишет Telegram-канал SHOT.
Организаторы тура певицы на днях получили письмо от владельцев одного из концертных залов в неназванном регионе России. В течение ближайших трёх месяцев там должно было состояться выступление Лолиты, однако в письме указано, что работники три дня, включая день проведения концерта, «будут менять кабель, поэтому не будет света».
Сейчас представители певицы ведут переговоры, чтобы сохранить это выступление. Всего в рамках весеннего тура запланированы десять концертов в разных российских регионах.
Ранее общественная организация «Русская община» потребовала отменить гастроли Лолиты. Поводом стала «голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой и распространившийся в интернете отрывок из украинской передачи 2012 года, где Лолита призналась, что «потребляет москалей».
В своё оправдание артистка заявила, что этими словами, наоборот, высмеивала национализм, но полное высказывание было вырвано из контекста.
Читайте также:
Лолита назвала причину ухода из шоу «Суперстар!»
Пьёт с мамой кофе и учит её английским словам: Лолита показала семейные посиделки с «особенной» дочерью
Пять мужей, «особенная» дочь и скандальная карьера: как живет певица Лолита Милявская
Сейчас представители певицы ведут переговоры, чтобы сохранить это выступление. Всего в рамках весеннего тура запланированы десять концертов в разных российских регионах.
Ранее общественная организация «Русская община» потребовала отменить гастроли Лолиты. Поводом стала «голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой и распространившийся в интернете отрывок из украинской передачи 2012 года, где Лолита призналась, что «потребляет москалей».
В своё оправдание артистка заявила, что этими словами, наоборот, высмеивала национализм, но полное высказывание было вырвано из контекста.
Читайте также:
Лолита назвала причину ухода из шоу «Суперстар!»
Пьёт с мамой кофе и учит её английским словам: Лолита показала семейные посиделки с «особенной» дочерью
Пять мужей, «особенная» дочь и скандальная карьера: как живет певица Лолита Милявская
Анастасия Чинкова