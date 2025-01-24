Юра Борисов (Фото: соцсети)
Стоимость съемочного дня российского актера Юры Борисова за шесть месяцев выросла до двух миллионов рублей. Кроме получения премий BAFTA и Vancouver Film Critics Circle, артист также номинирован на самую престижную награду в области кино в мире — премию Американской киноакадемии «Оскар».
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на собственный источник. Каких-то полгода назад Юра Борисов получал за смену от 600 до 800 тысяч рублей. Такой резкий скачок гонораров объясняется стремительно растущей популярностью актера. После номинации на премию «Оскар» стоимость его съемочного дня может еще более существенно увеличиться.
Юра Борисов известен тем, что внимательно подходит к выбору проектов и изучает их целиком, не только сцены со своим участием. Таким профессиональным подходом во многом объясняются его последние успехи. Ведь премии он получил за исполнение роли второго плана, хорошо исполнить которую ему помогло именно полное погружение в проект, принятие его концепции.
Актер включен в список номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучшая роль мужская второго плана» за фильм «Анора». На эту награду, помимо россиянина, претендуют Киран Калкин («Настоящая боль»), Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа») и Гай Пирс («Бруталист»), Кларенс Маклин («Синг-Синг»).
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Юра Борисов известен тем, что внимательно подходит к выбору проектов и изучает их целиком, не только сцены со своим участием. Таким профессиональным подходом во многом объясняются его последние успехи. Ведь премии он получил за исполнение роли второго плана, хорошо исполнить которую ему помогло именно полное погружение в проект, принятие его концепции.
Актер включен в список номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучшая роль мужская второго плана» за фильм «Анора». На эту награду, помимо россиянина, претендуют Киран Калкин («Настоящая боль»), Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа») и Гай Пирс («Бруталист»), Кларенс Маклин («Синг-Синг»).
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Александр Бойцов