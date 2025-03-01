Александр Петров показал купленный недавно шикарный особняк

Александр Петров и Виктория Антонова (Фото: Инстаграм* @actorsashapetrov)
Александр Петров наконец продал свою квартиру в Москве. Вырученные средства позволили ему приобрести шикарный особняк, в который артист уже заселился со своей молодой, но уже беременной женой.
Фотографиями нового жилища российский актёр, мечтающий об американском «Оскаре», поделился в своих социальных сетях. Вообще, стоит отметить, что последние годы выдались у Александра достаточно бурными и насыщенными, пишет издание Super. Он успел сняться в нескольких успешных проектах, жениться, готовится стать отцом, завершил затянувшуюся эпопею с продажей московской квартиры, в которой он жил с предыдущей возлюбленной Стасей Милославской, а теперь приобрёл для себя и молодой супруги роскошный дом в престижном пригороде столицы.
Александр Петров на фоне дома (Фото: Инстаграм* @actorsashapetrov)
Особняк находится между Новорижским и Рублево-Успенским шоссе. Двухэтажное здание выдержано в строгом классическом стиле, и от этого кажется ещё более дорогим. Окрестности жилища Александра и его жены Виктории окружены сосновым лесом.
Александр Петров на фоне дома (Фото: Инстаграм* @actorsashapetrov)
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Александр Петров на фоне дома (Фото: Инстаграм* @actorsashapetrov)
«В моей жизни важные решения принимаются интуитивно. С первого взгляда. Так же случилось с домом. Нашли самостоятельно на просторах интернета, приехали и купили. Просто потому что почувствовали — это наше!» — написал Петров в личном блоге.
Особняк находится между Новорижским и Рублево-Успенским шоссе. Двухэтажное здание выдержано в строгом классическом стиле, и от этого кажется ещё более дорогим. Окрестности жилища Александра и его жены Виктории окружены сосновым лесом.
Александр Петров на фоне дома (Фото: Инстаграм* @actorsashapetrov)
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Александр Бойцов