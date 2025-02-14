Раскрыт многомиллионный заработок Александра Петрова за один вечер

Александр Петров (фото: Telegram @petrovpoetry)
Александр Петров за поэтический вечер «Двадцать пять ноль один» заработает около трёх с половиной миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Отмечается, что билет на мероприятие, где выступит актёр, обойдётся зрителям от 35 до 65 тысяч рублей. Помимо просмотра самого выступления все гости получат именные подарки. Также в стоимость входит фуршет.
Как сообщает источник, творческий вечер посетят не более ста гостей для сохранения камерной атмосферы. По словам организаторов, Петров выступит с личной «исповедью в стихах».
Ранее сообщалось, что артист получает порядка пяти миллионов рублей за один съёмочный день, а также около 50 миллионов рублей за рекламные контракты.
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Как сообщает источник, творческий вечер посетят не более ста гостей для сохранения камерной атмосферы. По словам организаторов, Петров выступит с личной «исповедью в стихах».
Ранее сообщалось, что артист получает порядка пяти миллионов рублей за один съёмочный день, а также около 50 миллионов рублей за рекламные контракты.
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Анастасия Чинкова