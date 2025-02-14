Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Раскрыт многомиллионный заработок Александра Петрова за один вечер

Раскрыт многомиллионный заработок Александра Петрова за один вечер

Александр Петров (фото: Telegram @petrovpoetry)

Александр Петров (фото: Telegram @petrovpoetry)

Александр Петров за поэтический вечер «Двадцать пять ноль один» заработает около трёх с половиной миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Отмечается, что билет на мероприятие, где выступит актёр, обойдётся зрителям от 35 до 65 тысяч рублей. Помимо просмотра самого выступления все гости получат именные подарки. Также в стоимость входит фуршет.

Как сообщает источник, творческий вечер посетят не более ста гостей для сохранения камерной атмосферы. По словам организаторов, Петров выступит с личной «исповедью в стихах».



Ранее сообщалось, что артист получает порядка пяти миллионов рублей за один съёмочный день, а также около 50 миллионов рублей за рекламные контракты.

Читайте также:

Известен пол будущего ребенка звезды «Полицейского с Рублевки» Петрова

Актер Александр Петров приобрел шикарный дом на Рублёвке

Барбара де Рехиль рассказала, как Александр Петров отказался отдавать чужого ребенка
#билет
#актёр
#подарки
#звёзды
#артист
#концерт
#шоу-бизнес
Возлюбленная Павла Воли и Павла Буре: куда пропала популярная телеведущая MTV — Марика, как живет сейчас
14 февраля 2025, 17:24

Мария Кравцова (Фото: Telegram @marikakravtsova)

В начале 2000-х годов на канале MTV появилась ведущая Марика, покорившая зрителей милой внешностью и широкой улыбкой. Позже она прославилась и тем, что стала девушкой юмориста Павла Воли. Со временем она пропала с телеэкранов. Как сложилась судьба Марии Кравцовой, рассказывает «Радио 1».

Карьера Марики


Мария Кравцова родилась в 1985 году. Когда девочке было 13 лет, мама отдала ее в школу моделей Вячеслава Зайцева. Спустя два года 15-летняя Маша начала самостоятельно обеспечивать семью и уговорила маму бросить тяжелую работу.

Моделью девушка проработала до 20 лет. Она не только выходила на подиум, но снималась в рекламе и музыкальных клипах, ее фото помещали в журналах, а еще Маша попала в топ-100 самых красивых людей Москвы.
Мария Кравцова (Фото: Telegram @marikakravtsova)
Покорив все вершины модельного бизнеса, 20-летняя Мария захотела большего. Тогда, в 2005 году, она устраивается ведущей на музыкальный канал MTV, где начинает вести хит-парад «Евро-топ 20» и ещё примерно пять других телепрограмм. Но и на этом она не останавливается и создает свой бренд одежды. Ее имя все чаще начинают упоминать в прессе, после того, как она начала встречаться с Павлом Волей.

Роль мужчин в жизни Марики


Во времена молодости Мария встречалась с известным хоккеистом Павлом Буре. Эти отношения стали первыми серьезными в ее жизни. Именно после этого романа девушке начали активно предлагать съёмки в рекламе и журналах.

В 18 лет Мария знакомится с влиятельным бизнесменом. Но тогда отношения так и не переросли в нечто серьезное.

Другое дело — роман с Павлом Волей, с которым Мария познакомилась в клубе, где юморист давал концерты. Девушку покорила дерзость и харизма Воли.

Павел же влюбился в Марию с первого взгляда. Увидев девушку в зрительном зале, он еще не знал, кто она, но отвести глаз от нее не мог.

«Она хлопала ресницами и улыбалась во все зубы. Я был покорён!», — признался позже Воля.
Мария Кравцова (Фото: Telegram @marikakravtsova)
Ребята начали встречаться и вскоре вместе отправились отдыхать на Сейшелы. Вернувшись, они поняли, что об их романе уже известно всем. Марике было сложно справиться с повышенным вниманием, которое им уделяли. Они регулярно появлялись на обложках модных журналов, а пресса уже успела их «поженить».

Спустя четыре года пара рассталась. Сначала ходили разные слухи о появлении новых увлечений у обоих. Но Марика поспешила их опровергнуть.

«Просто любовь ушла, а без ярких эмоций я не могу. Наверное, мы просто передержали нашу любовь. И отношения зашли в тупик», — пояснила причину разрыва Марика.

После этого Кравцова целиком и полностью погрузилась в работу, стала дизайнером и окончательно пропала с телеэкранов.
Мария Кравцова (Фото: Telegram @marikakravtsova)

Как живет Марика сейчас


Оказалось, что Марика вышла замуж за бизнесмена и родила двоих детей. Брак продлился восемь лет.

Скоро Марии Кравцовой исполнится 40 лет. Она написала три книги о здоровом питании, этой же теме посвятила свой блог, в котором публикует различные рецепты полезных блюд. Кравцова часто посещает светские мероприятия в сфере моды и ресторанного бизнеса.

Читайте также:

Увела Газманова из семьи и родила сына от Мавроди: связь Марины Муравьевой-Газмановой с пирамидой «МММ»

«Истероидная птица Феникс»: Психоаналитик рассказала, как Андреева отомстит Бондарчуку за потраченные нервы

Отношения сына с эскортницей, повторная операция на груди и брак для пиара — чем ещё удивит Дубцова, отмечающая сегодня 43 года?
#книги
#рецепты
#фото
#любовь
#семьи
#брак
#мероприятия
#бренд
#отношения
#съёмки
#мама
#карьера
#девушка
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Тяжёлые времена позади. Отпустила прошлое»: Ольга Бузова больше не вспоминает Даву
Ольга Бузова рассказала о своём отношении к бывшему возлюбленному Даве
14 февраля 2025, 16:34

Ольга Бузова (Фото: Телеграм @byzovahouse)

Недавно бывший возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян, более известный как Дава, сообщил о пополнении, которое ожидается в его семье. Поклонники начали переживать, как отнесётся к этой новости теледива, которая тяжело переживала разрыв с рэпером.
Love Radio поспешило всех успокоить: с актрисой, певицей и телеведущей всё в порядке, Ольга научилась отпускать прошлое, пережила тяжёлые времена и намерена двигаться дальше.

«Что же мне написать бывшему в валентинке? Да ничего! Не надо писать бывшим, девочки, поздравьте и приласкайте лучше того, кто дорог вам сейчас!», — сказала артистка, отвечая на соответствующий вопрос.

Бузова посоветовала девушкам не зацикливаться на прошлом, уметь с ним прощаться, иначе оно будет держать и не отпускать. Его следует помнить, ценить и даже любить, потому что без прошлого не было бы ни настоящего, ни будущего. Бывает непросто и даже больно отпускать то, что было раньше, но это надо пережить, считает певица.

«Ненормально, когда человек не переживает из-за расставания — если любили, не стесняйтесь, не бойтесь переживаний, но когда все прошло, идите вперед с гордо поднятой головой», — сказала Ольга в эфире радиостанции.

Недавно стало известно, что у знаменитой участницы и экс-ведущей скандального проекта Дом-2 появился новый поклонник —судебный пристав Роман Литаров. Он задаривает Бузову роскошными букетами и дорогими подарками. Но 39-летняя Ольга не спешит комментировать возможные перемены в личной жизни, заявляя, что заботится о своей женской репутации.

Читайте также:

«Просто невероятно!»: Ольга Бузова показала роскошный подарок от тайного ухажёра на 14 февраля

Ольга Бузова ответила на обвинения в краже хита Лады Дэнс

«Не спросил ничего»: Ольга Бузова расплакалась на сцене после вопроса о новом возлюбленном
#дом
#певица
#человек
#актриса
#телевидение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Аккуратно втёрлась в доверие»: Брухунова сделала признание о начале отношений с Петросяном
14 февраля 2025, 16:30

Татьяна Брухунова (фото: Telegram @mamashaVagashi)

Татьяна Брухунова дала большое интервью, в котором затронула тему отношений с мужем Евгением Петросяном. Она в очередной раз подтвердила, что их роман начался задолго до официального развода юмориста с Еленой Степаненко.
По словам Брухуновой, ещё до свадьбы она отвечала не только за руководство театром Петросяна, но и за его стиль. Последние 12 лет именно она выбирает артисту одежду, в которой он выступает, посещает светские мероприятия и щеголяет на отдыхе.

Татьяна подчеркнула, что Петросян далеко не всегда был таким франтом, как сейчас. Ей пришлось аккуратно втереться к нему в доверие и постепенно вносить изменения в его гардероб.

«12 лет я стою у руля его образа, но, на самом деле, это было не так-то просто сделать, потому что человек, во-первых, из другого времени, потом он консерватор в одежде, он любит всё такое классическое... Я вела свой путь ненавязчиво, но поскольку он человек творческий, он всегда открыт к экспериментам, мне в этом смысле повезло. Он не боится ярких цветов, у него невероятное количество ярких носков и всё такое прочее... Я очень радуюсь, когда он идёт на эксперименты вслепую. То есть он доверяет мне образ и говорит мне: «Придумай что-нибудь». И я так расцветаю внутри. Доверие – это очень важно!», – рассказала Брухунова.
Молодая супруга Петросяна не стала скрывать, что гордится как образами мужа, так и своими. Однако недавно она попала в серьёзный скандал, когда раскритиковала девушек, покупающих поддельные сумки.

Читайте также:

«Счастье!»: жена Евгения Петросяна заявила о победе над худруком Театра Сатиры

«Страшно, что запомнят»: психолог раскрыл, чего боится жена Петросяна Татьяна Брухунова

«У некоторых на пожрать денег нет»: Медийные персоны осудили Брухунову
#изменения
#счастье
#мероприятия
#стиль
#одежда
#отношения
#семья
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Проиграл суд!»: Алана Мамаева с радостью объявила о победе над бывшим мужем-футболистом
14 февраля 2025, 16:27

Алана Мамаева (фото: Telegram @alanamamaeva1)

Пресненский районный суд Москвы отклонил иск 36-летнего футболиста Павла Мамаева к бывшей жене. Алана Мамаева прокомментировала ситуацию.
Телезвезда была замужем дважды. Брак с футболистом Мамаевым продлился восемь лет. За эти годы Алана простила мужу измены и дождалась его из тюрьмы, куда он попал после драки в ресторане. Сейчас у Павла другая семья – супруга Надежда Санько и двое сыновей.

Однако футболист, несмотря на счастливую семейную жизнь, всё не может рассчитаться с бывшей и постоянно забрасывает её судебными исками. Та же в ответ пытается добиться увеличения алиментов. По словам Аланы, бывший супруг выплачивает их общей дочери всего 10 тысяч рублей, что по меркам заработков футболистов небольшая сумма. Однако Мамаев в ответ утверждает, что он безработный.

Спортсмен обвиняет бывшую жену в том, что она необоснованно обогатилась за время совместного проживания. В связи с этим он решил вернуть деньги и подал иск в суд. Однако 14 февраля стало известно, что столичный Пресненский суд отклонил этот иск на 10 миллионов рублей.

Звезда в личном блоге опубликовала эту новость и осталась довольна, что Мамаев проиграл суд. Однако она убеждена, что на этом дело не закончится. Зная своего экс-мужа, она предположила, что он будет подавать апелляцию.

Читайте также:

«Замашки закоренелого женоненавистника!»: Айза-Лилуна Ай в ярости рассказала о поведении бывшего мужа

Елена Степаненко закрыла своё юрлицо после распада дуэта с бывшим мужем Евгением Петросяном

Волочкова набросилась с критикой на ведущую шоу «Утро России» Николаеву – скандал из-за свадьбы
#суд
#деньги
#дело
#семья
#жизнь
#брак
#футболист
#алименты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Слухи об ориентации* и поздний брак: почему Виталий Егоров не ведет соцсети и сажает деревья в Калужской области?
14 февраля 2025, 16:02

Виталий Егоров (Фото: кадр из сериала «Я требую любви!»)

За профессиональную деятельность Виталий Егоров отыграл огромное количество всевозможных ролей. Он перевоплощался в самовлюбленного модельера, математика, бросившего семью, режиссера и даже медика. Егоров привык выкладываться по полной, именно так, как его учил Олег Табаков. Виталий был уверен в том, что у него складывается в жизни все хорошо, потому что удача всегда на его стороне.

Биография Виталия Егорова

Виталий появился на свет в Корсунь-Шевченковском — там будущий артист засиял в декабре 1968 года. Папа Егорова был водителем, а мама работала поваром, именно поэтому они с детства приучали своего мальчика к труду. В раннем возрасте Виталий научился доить коров и трудиться на огороде.

Егорова очень привлекали точные науки, поэтому вовсе неудивительно, что он был учеником физико-математической школы. В пятнадцатилетнем возрасте Виталий решил поехать в Днепропетровск, где он стал студентом театрального училища. После окончания обучения, Егоров поехал в Одессу, где стал работать в театре. После армии, будущий артист оказался в мастерской Олега Табакова, где он продолжил учебу.

Виталий Егоров (Фото: кадр из сериала «Не родись красивой»)

Творческий путь Виталия Егорова

Виталий нередко играл в постановках. За его работай можно было понаблюдать в таких спектаклях, как: «Идиот» и «На дне», «Матросская тишина» и «Страсти по Бумбарашу. Сейчас артист преподавал в школе О. Табакова.

Брак с алкоголичкой и нелегкий путь к славе: как пародист Александр Песков пропал со сцены и почему живет на пенсию матери
Брак с алкоголичкой и нелегкий путь к славе: как пародист Александр Песков пропал со сцены и почему живет на пенсию матери

Дебютировал в кино Егоров в 2001 году, сыграв в фильме «Антикиллер». Первая заметная роль Егорова была в мелодраматическом проекте под названием «Московская сага». Потом фильмография дополнилась популярным на тот момент сериалом «Не родись красивой», где Виталию досталась роль модельера. Спустя некоторое время актер появился в сериале «Цыганки», а еще в проекте «Дыши со мной». 2014 год подарил Егорову роль в фильме «Господа-товарищи», а потом артист снялся в шестом сезоне сериала «Кухня». В 2019 году Виталий появился в сериале «Бихэппи», а в 2020 году в проекте «Горюнов».

Интересные факты об актере:

  • не ведет страницы в соцсетях;
  • в детстве окончил музыкальную школу по классу баяна;
  • любит огород и работать в земле, артисту это приносит большое удовольствие и спокойствие;
  • получил награду — заслуженный артист Российской Федерации.
Виталий Егоров (Фото: кадр из сериала «Кухня»)

Личная жизнь Виталия Егорова

Поскольку Егоров на протяжении долгого времени не мог найти свою любовь, некоторые полагали, что он является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации*. Однако судьба сложилась так, что счастье Виталий смог обрести только в тридцать девять лет. Его женой стала девушка по имени Наталья, которая была редактором на телевидении. Избранница артиста родила ему двух дочерей: Аню и Машу.

Виталий Егоров сейчас

Несколько лет назад Виталий Егоров говорил, что закончилось строительство большого дома в Калужской области, а участок уже благоустроен. Актер отмечал, что многое он делал сам: разбивал сад и огород, сажал деревья. В 2023 году режиссеры пригласили Егорова на съемки сериала «Раневская».

Читайте также:

Отношения сына с эскортницей, повторная операция на груди и брак для пиара — чем ещё удивит Дубцова, отмечающая сегодня 43 года?

У Сорина был магический дар, а Яковлевым управляли темные силы: раскрыта тайна смерти солистов «Иванушек». Дело в проклятии?

Слухи о романе с Бондарчуком и Козловским: как строила личное счастье Юлия Снигирь, к которой Цыганов ушел от беременной жены

*Движение ЛГБТ признано экстремистским, запрещено в РФ
#статьи
#актёр
#фильм
#сериал
#супруги
Следите за нашими новостями
в удобном формате