Раскрыт многомиллионный заработок Александра Петрова за один вечер

За профессиональную деятельность Виталий Егоров отыграл огромное количество всевозможных ролей. Он перевоплощался в самовлюбленного модельера, математика, бросившего семью, режиссера и даже медика. Егоров привык выкладываться по полной, именно так, как его учил Олег Табаков. Виталий был уверен в том, что у него складывается в жизни все хорошо, потому что удача всегда на его стороне.