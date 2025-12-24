«Меня часто обманывали»: Александр Петров появился на красной дорожке в образе кота Базилио

24 декабря 2025, 21:15

Актёр Александр Петров поделился мыслями о харизме и обмане своего персонажа

Александр Петров (Фото: Instagram* / @actorsashapetrov)

Александр Петров вышел на премьеру музыкального фэнтези-фильма «Буратино» в Москве вместе с супругой Викторией в необычном образе — кота Базилио. Об этом сообщает kp.ru.





Для узнаваемости героя актёру не потребовался сложный грим: за образ отвечали круглые очки.



Петров также рассказал о харизме своего персонажа и его способности обманывать.





«Если говорить о Базилио, то он делает это настолько обаятельно и харизматично, что за этим очень интересно наблюдать. А меня очень часто обманывали. И я даже знаю об этом. Наверное, меня обмануть легко. Я как-то привык доверять людям», — признался актёр в интервью «КП».