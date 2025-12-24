«Что с тобой случилось?»: Алину Загитову захейтили за новый образ и уход в светскую жизнь

24 декабря 2025, 20:03

Поклонники раскритиковали смену имиджа олимпийской чемпионки Загитовой

Алина Загитова (Фото: Instagram* / @azagitova)

Олимпийская чемпионка Алина Загитова всё чаще появляется вне льда — фигуристка пробует себя в моделинге, сотрудничает с брендами и активно осваивает светскую жизнь.