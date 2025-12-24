«Что с тобой случилось?»: Алину Загитову захейтили за новый образ и уход в светскую жизнь

Достижения.рф

Поклонники раскритиковали смену имиджа олимпийской чемпионки Загитовой
Алина Загитова (Фото: Instagram* / @azagitova)

Олимпийская чемпионка Алина Загитова всё чаще появляется вне льда — фигуристка пробует себя в моделинге, сотрудничает с брендами и активно осваивает светскую жизнь.



Однако такие перемены пришлись по душе далеко не всем её давним поклонникам.

В соцсетях спортсменку захлестнула волна критики. Подписчики упрекают Алину в том, что новый образ кажется им слишком вызывающим и не соответствует привычному амплуа скромной чемпионки. В комментариях под публикациями всё чаще появляются вопросы в духе: «Алина, что с тобой случилось?» и сожаления о том, что она «не та, что раньше».

Особенно болезненно фанаты реагируют на сравнения Загитовой с Евгенией Медведевой — многие противопоставляют её нынешний стиль более сдержанному и «классическому» образу коллеги по льду, которая, по мнению комментаторов, выглядит элегантнее и спокойнее.

Тем не менее сама Алина продолжает идти выбранным путём, экспериментировать с внешностью и пробовать себя в новых ролях — за пределами большого спорта.

Софья Метелева

