«Что с тобой случилось?»: Алину Загитову захейтили за новый образ и уход в светскую жизнь
Олимпийская чемпионка Алина Загитова всё чаще появляется вне льда — фигуристка пробует себя в моделинге, сотрудничает с брендами и активно осваивает светскую жизнь.
Однако такие перемены пришлись по душе далеко не всем её давним поклонникам.
В соцсетях спортсменку захлестнула волна критики. Подписчики упрекают Алину в том, что новый образ кажется им слишком вызывающим и не соответствует привычному амплуа скромной чемпионки. В комментариях под публикациями всё чаще появляются вопросы в духе: «Алина, что с тобой случилось?» и сожаления о том, что она «не та, что раньше».
Особенно болезненно фанаты реагируют на сравнения Загитовой с Евгенией Медведевой — многие противопоставляют её нынешний стиль более сдержанному и «классическому» образу коллеги по льду, которая, по мнению комментаторов, выглядит элегантнее и спокойнее.
Тем не менее сама Алина продолжает идти выбранным путём, экспериментировать с внешностью и пробовать себя в новых ролях — за пределами большого спорта.
