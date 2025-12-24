Елена Товстик высказалась о близости во время беременности
Елена Товстик откровенно рассказала о взглядах своего супруга Романа на интимную жизнь в период беременности. По словам женщины, именно позиция мужа стала причиной полного отказа от близости во время вынашивания детей. Об этом сообщает Super.
Как утверждает Елена, Роман воспринимает беременность как особое, «святое» состояние женщины, при котором интим для него психологически невозможен. По этой причине на протяжении всех шести беременностей, а также в период грудного вскармливания, между супругами не было сексуальных отношений.
Говоря о возможных изменах, Товстик отметила, что во время беременности муж не ставил ее в известность о своих связях. При этом она подчеркнула, что не считает подобные эпизоды разрушительными для семьи и не приравнивает секс к измене, если сохраняется сам союз.
В завершение интервью Елена предположила, что подобный уклад жизни мог вызывать зависть у Полины Дибровой, а также заявила, что после многих лет брака сексуальная близость не является обязательной составляющей отношений.
