Елена Товстик высказалась о близости во время беременности

24 декабря 2025, 21:06

Елена Товстик заявила, что муж считал интим с беременной «антисексом»

Елена Товстик с мужем (Фото: Instagram* / @elenatovstik)

Елена Товстик откровенно рассказала о взглядах своего супруга Романа на интимную жизнь в период беременности. По словам женщины, именно позиция мужа стала причиной полного отказа от близости во время вынашивания детей. Об этом сообщает Super.