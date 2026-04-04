«Мир чище и яснее»: Александр Петров признался, почему решил не пить алкоголь
Александр Петров поделился личными изменениями в образе жизни и признался, что полностью отказался от алкоголя. Об этом актёр рассказал в новом выпуске шоу Dreamcast.
По словам Петрова, решение стало осознанным: в какой-то момент он понял, что алкоголь начал мешать не только работе, но и внутреннему состоянию. Отказ от спиртного помог ему по-новому взглянуть на привычные вещи и почувствовать большую ясность.
Актёр отметил, что без алкоголя восприятие мира становится более чётким и насыщенным: появляются детали, на которые раньше не обращал внимания, а само ощущение жизни становится ярче.
При этом Петров не отказался от отдыха и способов расслабления. Он рассказал, что нашёл альтернативу — например, баню, которая помогает ему восстанавливаться и справляться с нагрузками.
