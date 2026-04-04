Редкий совместный выход: Тимати и Валентина Иванова посетили «Арт Россия»
Тимати впервые за долгое время вышел в свет вместе с Валентиной Ивановой — матерью своей дочери Эммы. Пара посетила ярмарку современного искусства «Арт Россия», которая проходит в Гостином дворе. Об этом сообщает Super.
Их появление оказалось довольно сдержанным: без лишнего внимания и демонстративности. Тимати внимательно изучал экспозицию, интересовался работами художников и задавал вопросы, полностью погрузившись в атмосферу выставки. Валентина находилась рядом, поддерживая разговор, но в целом пара держалась спокойно и ненавязчиво.
Для выхода Иванова выбрала лаконичный тотал-блэк образ: чёрную водолазку, брюки и ботинки на массивном каблуке, дополнив наряд сумкой в тон. Волосы она собрала в аккуратный хвост. Тимати предпочёл более расслабленный стиль — голубое поло, серые джинсы и массивные кроссовки, а завершили образ его фирменные солнцезащитные очки.
