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Александр Петров признался в необычной мечте юности

Александр Петров: Хотел стать мэром Переславля-Залесского
Александр Петров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Александр Петров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Российский актёр Александр Петров рассказал, что в юности мечтал стать мэром родного города Переславля-Залесского.
«У меня в юности была мечта стать мэром своего родного города Переславля-Залесского. На меньшее я был не согласен. Но мне всегда хотелось вырваться. Я не понимал, в какую область идти», — приводит NEWS.ru слова Петрова.

Он добавил, что, повзрослев и определившись с профессией, после поступления в ГИТИС тосковал по тёплому родительскому дому.



Ранее народный артист РФ, российский актёр Сергей Безруков очень тепло отозвался о Санкт-Петербурге и признался, что современный город вызывает у него чувство ностальгии.

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#актёр
#город
#артист
#учёба
#профессии
Гарик Сукачев лишился прав после отказа от медосвидетельствования
07 ноября 2024, 16:33

Гарик Сукачев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певца Гарика Сукачева лишили водительских прав после отказа пройти медосвидетельствование, пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу суда Мещанского района столицы.
«Суд назначил ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год и 6 месяцев», — прокомментировали журналистам в суде.
Судебное постановление обжаловали, но Мещанский суд города нарушений не обнаружил, поэтому решение вступило в силу.

Ранее сообщалось, о какой болезни сына впервые рассказала мама певца Стаса Пьехи. Речь идет о нешуточной борьбе за жизнь.

Кроме того, выяснились настоящие причины расставания актера Павла Прилучного с коллегой по цеху Мирославой Карпович.

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Клипы Лопес во время секса: как P. Diddy принуждал любовниц к просмотру видео с бывшей и что на самом деле сделал с Бибером
07 ноября 2024, 16:28

Рэпер Пи Дидди (Фото: соцсети П. Дидди)

После того, как в Интернете появились скандальные подробности «белых вечеринок» рэпера Шона Комбса, наиболее известного как P. Diddy, общественность, казалось бы, сложно удивить. Музыкант натирал своих жертв во время оргий детским маслом с добавлением наркотика, насиловал детей и подростков, принуждал к сексу молодых девушек, однако то, что происходило во время интима, вновь повергло пользователей Сети в шок. Подробности – в материале «Радио 1».

Дженнифер Лопес и танцы с раздеванием

Дженнифер Лопес и Марк Энтони (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)


Бывшая модель Playboy Рэйчел Кеннеди рассказала изданию Daily Mail, что однажды, после знакомства с репером Пи Дидди, они вместе с подругой согласились продолжить общение в его номере, где он демонстрировал видео с танцами полуобнаженной Дженнифер Лопес. В период с 1991 по 2001 годы у него и Лопес был роман, однако после завершения отношений Пи Дидди долго не мог окончательно отпустить девушку.

«Мне это показалось немного жутким, очень неуважительным, поскольку мы уже были в его комнате. Он отвел нас в спальню и начал раздеваться», — говорила Рэйчел в интервью.
По ее словам, демонстрация видео проходила во время интимной близости.

Дело P. Diddy


Напомним, что первым человеком, обвинившем Пи Дидди в насилии, стала его девушка Кэсси Вентура. Она утверждает, что именно репер подсадил ее на запрещенные вещества и заставлял заниматься интимом с другими мужчинами, а сам снимал это на камеру. Также в 2016 году в отеле в Лос-Анджелесе на видеокамеру был заснят эпизод, где P. Diddy хватает девушку за волосы, бросает на пол и бьет ногами. После этого он пытается затащить Вентуру обратно в номер.

В мае 2024 года эти кадры с камер отеля были опубликованы телеканалом CNN. В марте прошли обыски в доме рэпера, где перед глазами американских правоохранителей предстала такая картина: на полочках в ванной аккуратно стояли в ряд тысячи баночек детского масла, которое использовалось во время массовых оргий.

Обвинения против P. Diddy

Рэпер Пи Дидди (Фото: РИА Новости/Валерий Левитин)

Реперу были предъявлены обвинения в рэкете, секс-траффикинге и сутенерстве. Согласно версии следствия, Комбс «совершал насилие, угрожал и принуждал женщин и свое ближайшее окружение к исполнению его сексуальных желаний». После он приступал к сокрытию улик ради сохранения репутации, что также приравнивается к противоправным действиям.

Правоохранители утверждают, что Diddy перевозил через границы штатов мужчин и женщин, работавших в секс-индустрии, используя собственную бизнес-империю, включая звукозаписывающий лейбл Bad Boy Entertainment. Известно, что он доставлял их для участия в сексуальных представлениях под названием «Freak Offs».

Оргии и секс-тусовки: как российский актер Александр Робак связан с рэпером Пи Дидии, обвиняемом в насилии
Оргии и секс-тусовки: как российский актер Александр Робак связан с рэпером Пи Дидии, обвиняемом в насилии

Подозрения в убийстве и растлении подростков


Джастин Бибер (Фото: РИА Новости/Михаил Листопадов)

Репера также связывают с рядом убийств в Голливуде, произошедших в конце 1990-х и начале 2000-х годов. Самым обсуждаемым слухом стала связь певицы Бейонсе и рэпера Jay-Z с гибелью многих знаменитостей. Некоторые считают, что Diddy вместе с этой парой фактически «крышевали» весь американский шоу-бизнес.

Также в Сети обсуждают ситуацию с певцом Джастином Бибером. Некоторые пользователи начали сопоставлять факты и пришли к шокирующему выводу о том, что Комбс мог совершить насилие над Бибером, когда тому было всего 15 лет. Важно отметить, что Diddy был продюсером Бибера, который тогда только начинал свою карьеру и мечтал о славе.

На одном из старых видео, найденном на YouTube, видно, как Комбс пригласил 15-летнего Бибера на свою вечеринку, которая продолжалась два дня и запомнилась своими эксцессами. После этого многие заметили, что Бибер стал более замкнутым и смущался при общении с продюсером, создавая впечатление, что он его боится.

Использовал пульт: подробности секс-наказания P. Diddy американки, обвинившей его в смерти 2Pac
Использовал пульт: подробности секс-наказания P. Diddy американки, обвинившей его в смерти 2Pac

Кроме того, Diddy может быть непосредственно причастен к смерти рэперов 2Pac и The Notorious B.I.G. Также существует версия о его возможной связи с подрывом автомобиля рэпера Kid Cudi – бывшего возлюбленного его экс-девушки Кэсси Вентуры.

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«Груда костей»: почему на самом деле Павел Прилучный бросил Карпович и женился на Брутян
06 ноября 2024, 17:45

Павел Прилучный и Зепюр Брутян (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Зепюр Брутян затмила всех женщин в жизни Павла Прилучного. Встретив свою будущую жену, артист сразу почувствовал, что это именно тот человек, с которым он хочет быть. Он сделал ей предложение всего через три дня после знакомства, в то время как свои отношения с коллегой Мирославой Карпович старался не афишировать, а после разрыва и вовсе заявил, что их связывала дружба. О том, что известно об отношениях звездной пары расскажет «Радио 1».

Роман Прилучного и Карпович


Мирослава Карпович (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Отношения Павла Прилучного и Мирославы Карпович стал темой обсуждений в 2020 году. Тогда после почти десятилетнего брака с Агатой Муцениеце звезда «Мажора» стал часто появляться на публике с Мирославой.

«Увела его из семьи, но бумеранг никто не отменял», «Променял свою красивую жену на груду костей», — писали злопыхатели.

Многие тогда записали «папину дочку» в роли разлучницы.

Знаменитости даже вместе отправлялись в отпуск в Крым, куда Павел взял и своих двоих детей. Он подчеркивал, что Мирослава отлично ладит с ними. Тем не менее, пара не подтверждала свои отношения, несмотря на частые совместные появления на публике. В 2021 году звезда сериала «Мажор» появился с Мирославой на мероприятии в Казани, а в ноябре их заметили вместе в кафе в Сочи. В сети регулярно появлялись намеки на их романтические отношения, как вдруг Павел поблагодарил актрису за поддержку и намекнул на разрыв.

«Был жутко подавлен после развода, это было три года ада, честно говоря. Я поседел. Если б не Мира, я б, наверное, не вытянул этого времени. Я очень благодарен. Она была тем человеком, который был в самые худшие минуты моей жизни и помогал и словом, и делом», — написал артист на своей странице в социальной сети.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Женитьба Прилучного на Брутян


В 2022 году Павел неожиданно женился на актрисе Зепюр Брутян, с которой познакомился еще во время отношений с Агатой Муцениеце на съемках сериала «В клетке».

Тем временем Мирослава выпустила клип на песню «Кто мы друг другу?» в дуэте с исполнителем LYNX, в котором затрагивалась тема предательства. В интервью журналистке Надежде Стрелец Прилучный попытался объяснить, что никогда не состоял в отношениях с Карпович, опровергая тем самым слухи, что композиция актрисы может быть посвящена ему.

«Мы никогда не утверждали, что мы пара. СМИ сами решили раздувать это. Мне очень жаль Мирославу, она пережила много неприятного», — говорил он.

Не планировал жениться


По словам самого Прилучного, уже после первого свидания он потерял голову и сделал предложение Зепюр.

«Я вообще больше не планировал жениться. Но когда встретил Зепюр, сразу понял — это абсолютно мой человек и по менталитету, и по характеру, и по жизненным ценностям. Если честно, я уже в первый день готов был сделать ей предложение, но решил еще два дня выждать. А когда пришел к ее родителям, уже на тысячу процентов был уверен, что все серьезно», — рассказывал актер.

Уже в 2023 году любовь звезд дала плоды. У пары родился сын Микаэль.

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«Был наркоманом и остается»: мать Стаса Пьехи впервые рассказала о его неизлечимой болезни
05 ноября 2024, 14:22

Стас Пьеха (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Певица Илона Броневицкая впервые рассказала о длительной борьбе своего сына, Стаса Пьехи, с наркотической зависимостью. Ее слова приводит издание «Стархит».
Броневицкая призналась, что в начале зависимости своего сына она не осознавала всей серьезности ситуации и необратимых изменений, происходящих в его организме. Специалисты объяснили ей механизм формирования зависимости на простом примере: огурец, многократно погруженный в рассол, навсегда меняет свои свойства.

«Мне объяснили: представьте свежий огурец, который макают в рассол. На 30-й раз после того, как его опустят, он становится соленым, и свежим уже никогда не будет. То есть зависимость меняет химические процессы в мозге, и радость потом уже не вырабатывается без дополнительного введения. Поэтому, когда наркоманы бросают наркотики, они видят мир ужасный, страшный, погружаются в депрессию», — рассказала Броневицкая в эфире шоу «Смысл жизни».

Илона Броневицкая (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

По ее мнению, полностью избавиться от наркотической зависимости невозможно.
«Он был обычным наркоманом и остается им по сей день, ведь это заболевание неизлечимо. Он находится в глубокой ремиссии», — отметила она.

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«Я презираю эту женщину»: Наталья Гвоздикова рассказала об измене мужа и дерзком предложении его любовницы
05 ноября 2024, 14:22

Наталья Гвоздикова (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

76-летняя актриса Наталья Гвоздикова сделала сенсационное заявление, в котором рассказала, как болезненно переживала, когда ее супруг Евгений Жариков завел семью на стороне. Подробности – в материале «Радио 1».

Знакомство Гвоздиковой и Жарикова


Артисты Наталья Гвоздикова и Евгений Жариков встретились на съемочной площадке в 1974 году. Между ними вскоре завязался роман и уже через год они узаконили свои отношения. В 1976 году у Натальи и Евгения родился сын Федор. На протяжении многих лет брак Гвоздиковой и Жарикова считался идеальным, но вскоре выяснилось, что народный артист России изменяет своей супруге. У Евгения был длительный роман с журналисткой Татьяной Секридовой, которая была младше его на 20 лет.


Измена Жарикова


Наиболее болезненным ударом для Гвоздиковой стало то, что Татьяна часто бывала в их доме. Актриса не догадывалась о неверности мужа, пока знакомые не начали намекать ей на это.
«Самое ужасное, что человека, с которой мой муж вошел в контакт, я хорошо знала. Но мне даже в голову не приходило, что этот человек пришел в мой дом…» — делилась народная артистка России.
Наталья Гвоздикова и Евгений Жариков (Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников)

Однажды Татьяна позвонила жене своего возлюбленного и открыто рассказала об их романе.
«Она даже упомянула, что, возможно, мы будем жить как шведская семья, втроем», — вспоминает Наталья.

Несмотря на вскрытый обман, Жариков не захотел покидать семью. Наталья также решила не подавать на развод.
«После того, как я узнала правду, мы сели за стол и спокойно обсудили все. Он рассказал мне всё. Я не стала его принуждать, просто сказала ему: «У тебя есть свобода выбора». Я сама склонялась к тому, чтобы он ушел, хотя по-прежнему любила его. Эту женщину я презираю!» — поделилась актриса в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

Супруги смогли преодолеть кризис в отношениях и сохранить свой брак, который продлился до самой смерти Жарикова. Евгений Ильич скончался в 2012 году в возрасте 70 лет.

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Киркоров и Анна Асти: Иосиф Пригожин рассказал про подготовку артистов к новогодним шоу
Продюсер Пригожин: съемки к новогодним шоу уже идут регулярно
05 ноября 2024, 11:29

Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Самыми дорогими артистами на новогодних корпоративах будут Филипп Киркоров, Лолита Милявская и Anna Asti, уверен музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев, сообщили в NEWS܂ru.
Однако российский музыкальный продюсер, бизнесмен Иосиф Пригожин в беседе с «Радио 1» выразил свое несогласие с этим утверждением.
«У нас много дорогих артистов, включая Филиппа Киркорова и Annu Asti. У нас все артисты востребованы, трудно сказать, кто самый и не самый», — сообщил собеседник.

Он добавил, что подготовка к новогодним шоу идет, как обычно, полным ходом, но времени еще предостаточно.
«До Нового года еще 2 месяца — это целая жизнь, поэтому я бы не торопился с выводами. Подготовка идет, да, съемки идут, все регулярно», — поделился продюсер.

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Новая муза: Раскрыты подробности личной жизни Меладзе после разрыва с Брежневой
Продюсер Дворцов: Константин Меладзе обзавёлся музой, но хочет вернуть Брежневу
05 ноября 2024, 10:35

Константин Меладзе (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

У продюсера Константина Меладзе после расставания с певицей Верой Брежневой появилась новая муза, которая гораздо младше его. Об этом заявил концертный директор, продюсер Сергей Дворцов, пишет Life.ru.
Недавно Константин со своим братом Валерием выпустили песню после долгого творческого перерыва. Многие предположили, что это обусловлено появлением новой музы в жизни композитора. Некоторые же утверждают, что песня является посланием для Веры Брежневой.

Дворцов рассказал, что новая муза у Меладзе действительно появилась, она моложе его в несколько раз, однако студенткой уже не является. По его словам, творческие люди не могут долгое время быть в одиночестве.

Концертный директор выразил уверенность в том, что пассией композитора стала начинающая певица, которая чем-то похожа на Брежневу. По его словам, Меладзе до сих пор её любит и мечтает вернуть, но сама Брежнева не намерена возобновлять отношения.

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#песня
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#продюсер
#вера брежнева
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Информация о выступлении рэпера Канье Уэста в России оказалась фейком
Рэпер Канье Уэст не выступит на «Газпром-Арене» в Петербурге
03 ноября 2024, 21:47

Фото: iStock/LesByerley

Сведения о выступлении рэпера Канье Уэста на «Газпром-Арене» в Петербурге не соответствуют действительности. Об этом сообщил президент корпорации PMI («Петербургской музыкальной индустрии») Евгений Финкельштейн в беседе с ТАСС.
Ранее в этот день Telegram-канал Baza сообщил, что в ноябре Уэст может приехать в Россию с концертом. Сначала он якобы планировался в Москве, однако из-за непогоды его перенесли на закрытую «Газпром-Арену» в Петербурге. Отмечалось, что организаторы концерта уже нашли деньги, договорились с площадкой и уже внесли аванс представителям артиста.

Финкельштейн заявил, что никакой концерт рэпера в России не планируется. Сегодня он разговаривал по телефону с представителем петербургской площадки, который заявил, что у них нет даже договора аренды.

Также он назвал бредом поступившую информацию якобы за две недели до концерта, поскольку как минимум за месяц нужно подавать разрешение на проведение концерта, столько же ждать рабочую визу и намного заранее начинать продажу билетов.

Кроме того продюсер подчеркнул, что его компания проводит переговоры с Канье Уэстом и знает о его планах, а также запрашиваемых гонорарах, которые сейчас российские площадки выплатить не могут.

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#продюсер
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Муцениеце «дешевле» Прилучного, а Тарасов «бонусом» расскажет секреты Бузовой: как звезды зарабатывают на красных дорожках
03 ноября 2024, 08:00

Сергей Бурунов (Фото: Риа Новости/Екатерина Чеснокова)

Для звёзд наступили сложные времена. Осталось совсем немного богачей, которые готовы платить баснословные суммы артистам на закрытых вечеринках и корпоративах. Люди стали меньше ходить на концерты, кинозалы пустеют, а на телеэкранах резко убавилось количество развлекательных ток-шоу. Но даже «на безрыбье» знаменитости находят способ заработать «копеечку». Раньше выход в свет звёзд российского шоу-бизнеса был дополнительным способом пропиариться. Сейчас же такие вылазки составляют немалый процент от их основного дохода. «Комсомольская правда» рассказала, какие гонорары просят артисты за появление на мероприятиях.

Заплати миллион и пожми руку Александру Буйнову


Отчасти подзабытые звёзды 90-х пытаются выжать максимум от своей когда-то обретённой популярности. Они просят деньги лишь за одно появление на мероприятии — им даже не нужно петь. Так, экс-солистка «Комбинации» Алена Апина возьмёт за такой выход минимум 500 тысяч рублей. После сериалов «Слово пацана» и «Комбинация» ее песни снова популярны, отмечает бывший директор Пьера Нарцисса и продюсер Сергей Дворцов.

Исполнительница хита «Алмаз» Алиса Мон берёт за своё появление совсем недорого — где-то от 50 тысяч рублей. Такую же сумму придётся заплатить, если вы захотите видеть в качестве гостя звезду развлекательных ток-шоу Анну Калашникову.

Авраам Руссо (Фото: Риа новости/Рамиль Ситдиков)

Более востребованные артисты ставят ценник намного выше. Например, группа «А-Студио» с их солисткой Кети Топурией посетят открытие вашего заведения за 2 миллиона. Александр Буйнов пожмёт вам руку или даже пройдётся по ковровой дорожке за миллион, но свои музыкальные композиции он оставит при себе. На такую сумму согласен и Авраам Руссо.

Москвичам, желающим увидеть воочию любимых артистов, повезло немного больше, ведь если мероприятие проводится не в столице, гонорар артиста увеличивается на 300-500 тысяч рублей.

Муцениеце стоит дешевле Прилучного


Хорошие деньги на красных дорожках зарабатывают и звёзды кино и телевидения. Больше всего получают герои таблоидов — артисты, часто мелькающие в светских новостях.

Голос Леонардо Ди Каприо и звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Сергей Бурунов будет позировать на баннерах вашего светского вечера и фестиваля за 2 миллиона 400 тысяч. Дмитрий Харатьян же побывает на киношном смотре за меньшую сумму — 200 тысяч рублей.

Павел Прилучный обычно не посещает светские мероприятия — лишь премьеры собственных фильмов. А вот за миллион рублей он подумает и, возможно, всё же не откажется от предложения. Бывшая жена звезды сериала «Жизнь по вызову» актриса Агата Муцениеце попросит 150-200 тысяч рублей.

Ксения Собчак (Фото: Риа Новости/Екатерина Чеснокова)

За полтора миллиона на модный показ или презентацию можно заполучить в гостьи Ксению Собчак. Но есть высокий риск отказа, ведь Ксения весьма капризна. Она может и не принять деньги, но в основном ввиду своей практичности всё же соглашается на работу. Недавно она в боксёрских перчатках позировала на фоне тренажёров на презентации спортивного магазина.

Певица Катя Лель согласится и на 200 тысяч рублей, а вот экс-супруг Бузовой и футболист Дмитрий Тарасов появится на каком-нибудь светском мероприятии за гонорар в 500 тысяч рублей. Если верить слухам, в подарок к своему выходу Тарасов обещает «бонус» — рассказать что-то про свою бывшую жену Ольгу Бузову. Организаторам такая щедрость со стороны футболиста лишь в радость — звёздный скандал хорошо подогреет интерес к их продукции.

За гонорар в 500 тысяч мероприятие посетит звезда шоу «Дом-2» Ксения Бородина. На такую же выплату согласен и певец Александр Серов.

Гонорары в валюте и баснословные выплаты именитому коучу


Политик из 90-х Ирина Хакамада в последние года зарекомендовала себя как крутой коуч. За один выход звезды на дорожке придется заплатить 3,5-4 миллиона рублей. Психологические советы Ирины сейчас весьма популярны в интернете, на неё сыпется много рекламных предложений — отсюда и такой ценник.

За своё появление телеведущая Виктория Боня запрашивает суммы с шестью нулями. Гонорар звезда просит выплачивать в долларах.

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