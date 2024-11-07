Александр Петров признался в необычной мечте юности

Александр Петров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Российский актёр Александр Петров рассказал, что в юности мечтал стать мэром родного города Переславля-Залесского.
«У меня в юности была мечта стать мэром своего родного города Переславля-Залесского. На меньшее я был не согласен. Но мне всегда хотелось вырваться. Я не понимал, в какую область идти», — приводит NEWS.ru слова Петрова.
Он добавил, что, повзрослев и определившись с профессией, после поступления в ГИТИС тосковал по тёплому родительскому дому.
Ранее народный артист РФ, российский актёр Сергей Безруков очень тепло отозвался о Санкт-Петербурге и признался, что современный город вызывает у него чувство ностальгии.
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