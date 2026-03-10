Погребняк призвала к «отмене» Килиана Мбаппе после его столкновения с Самойловой
Российская фотомодель Оксана Самойлова столкнулась с футболистом сборной Франции Килианом Мбаппе в Париже, но совсем не так, как могла бы мечтать. Кадры с места событий опубликовал Телеграм-канал VOICE
Инцидент произошел в публичном месте. Судя по опубликованной видеозаписи, спортсмен сильно торопился и случайно задел модель, толкнув ее при движении.
Ситуация быстро получила резонанс в соцсетях. На защиту Самойловой встала модель Мария Погребняк, которая резко осудила поведение звезды мадридского «Реала» и призвала «отменить» Мбаппе, назвав его действия проявлением хамства.
«Почему-то никто не осудил поведение футболиста. А он повел себя как невоспитанный хам: взял и оттолкнул девушку с дороги. А как же насчет культуры отмены? Бойкот Мбаппе объявят?» — высказалась Погребняк в Телеграм-канале.Сама же Самойлова отреагировала на произошедшее с долей юмора. Случившееся она прокомментировала фразой: «Почему я всегда встреваю в какую-то херню?» и пообещала записать «кружок» для поклонников на эту тему.