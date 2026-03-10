«На кровно заработанные»: Шаляпин рассказал, как прошел путь от съемной квартиры до элитной недвижимости

10 марта 2026, 05:20

Шаляпин рассказал, как прошел путь от съемной квартиры до элитной недвижимости

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram @aChaliapin)

Шоумен Прохор Шаляпин, приехавший из Волгограда, сегодня владеет несколькими квартирами в Москве, но еще 20 лет назад о таком он мог только мечтать. Историю своего взлета артист поведал в подкасте Магомеда Исмаилова.





Слава пришла к Шаляпину в 2006 году после участия в шестом сезоне «Фабрики звезд», однако популярность поначалу не принесла дохода. Он признался, что тогда он жил на съемной квартире и ездил на гастроли за небольшие деньги.



Успех и недвижимость стали результатом работы в последних проектах. Шаляпину никто не дарил жилье и не помогал крупными суммами. Как утверждает артист, все свои активы он приобрел на собственные средства.



«Мне казалось, что в Москве вообще невозможно купить квартиру честному человеку… Но в какой‑то момент мне удалось это — не унаследовать, а именно купить на кровно заработанные», — делится 42‑летний шоумен.