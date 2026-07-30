Александр Ревва накопил внушительный долг перед налоговой

30 июля 2026, 15:35

Долг Александра Реввы перед налоговой превысил 1,8 миллиона рублей

Александр Ревва (Фото: Instagram* @arthurpirozhkov)

Задолженность Александра Реввы как индивидуального предпринимателя перед налоговой службой достигла одного миллиона 848 тысяч рублей. Такую информацию приводит Telegram-канал «Звездач».