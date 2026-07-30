Александр Ревва накопил внушительный долг перед налоговой
Задолженность Александра Реввы как индивидуального предпринимателя перед налоговой службой достигла одного миллиона 848 тысяч рублей. Такую информацию приводит Telegram-канал «Звездач».
В указанную сумму вошли основные налоговые начисления, возможные пени и непогашенные обязательства за прошлые периоды. Отмечается, что одна из компаний Реввы может столкнуться с ликвидацией по решению суда из-за значительных убытков.
Прокуратура уже добилась признания недействительным юридического адреса организации «Билеткафе». По итогам 2025 года предприятие показало отрицательный финансовый результат. Проблемы затронули и другие бизнес-проекты актёра.
«Войс медиа» в 2025 году зафиксировала убыток в 19 тысяч рублей, тогда как годом ранее выручка компании превышала пять миллионов рублей. Аналогичная ситуация сложилась и в «Войс медиа продакшн», которая владеет правами на музыкальные произведения: эта организация тоже завершила год с отрицательными показателями.
Читайте также: