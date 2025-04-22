Внебрачная дочь звезды «Маргоши» Тенина доказала родство с покойным артистом и начала бороться за миллионы отца

Борис Тенин (Фото: кадр из сериала «Городские шпионы»)
Внебрачная дочь актера Бориса Тенина Мария Груздева сделала ДНК-тест и доказала родство со звездой сериала «Маргоша». Согласно экспертизе, Тенин на 99,9% является биологическим отцом девушки. Теперь она может получить его наследство.
О Груздевой публика узнала в 2024 году. Она пришла на съемки телевизионной передачи и объявила, что Тенин является ее отцом. Супруга актера не поверила ей, поскольку не знала об изменах возлюбленного, а на церемонии прощания не было любовницы и внебрачных детей. Но после проведения ДНК-теста ей и ее сыну Тимофею все же пришлось признать новую родственницу.
Сейчас Мария собирается получить наследство, оставленное папой. Речь идет о 3-4 млн рублей за недвижимость актера. Еще Груздева собирается сменить фамилию.
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«Добро пожаловать в семью. У нас не подают друг на друга в суд и помогают. Отзови иск», — отметил Тимофей в студии программы «Пусть говорят».
Сейчас Мария собирается получить наследство, оставленное папой. Речь идет о 3-4 млн рублей за недвижимость актера. Еще Груздева собирается сменить фамилию.
«Для меня важна кровь и предки мои тоже важны. Я хочу носить фамилию, которая должна была быть у меня при рождении. Я папу не обижаю при этом. Как любила его, так и люблю», — призналась внебрачная дочь Тенина.
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Ольга Енгалычева