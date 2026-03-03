«Ты человек»: Анастасия Волочкова поддержала Славу после скандала
Анастасия Волочкова назвала певицу Славу звездой мирового масштаба
Неожиданную поддержку после скандала получила певица Слава — в её защиту выступила Анастасия Волочкова.
Балерина записала видеообращение, в котором резко высказалась о хейтерах артистки.
По словам Волочковой, критики — это «какие-то выскочки», которые пытаются судить человека, не понимая, какой ценой даются ежедневные выступления. Она подчеркнула, что артист имеет право на эмоции и усталость.
«Какие-то выскочки, какие-то люди пытаются тебя судить, не понимающие, что ты человек. Ты можешь где-то сорваться, тебе может не хватить сил. И какая разница, кто что ест, кто что пьёт, ты на сцену выходишь почти каждый день. Люди приходят, чтобы тебя увидеть, это люди, которые тобой восхищаются и которые принимают тебя такой, какая ты есть. А ты — настоящая, и это отличает тебя от многих артистов нашего шоу-бизнеса», — обратилась Волочкова к Славе.Балерина также заявила, что Слава — артистка мирового масштаба, а волна негатива вокруг неё — не более чем проявление зависти.