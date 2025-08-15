Александр Ревва поделился трогательными семейными кадрами
Ревва показал семейные фото с отдыха в Испании
Александр Ревва, недавно отметивший 50-летие, опубликовал в Instagram* серию снимков с семейного отдыха в Испании.
Вместе с женой Анжеликой и дочерьми артист запечатлел радостные моменты на курорте.
На фото вся семья предстала в гармоничных белоснежных образах. Александр дополнил свой наряд солнцезащитными очками, а супруга и дочери выбрали светлые наряды и распущенные волосы, создавая стильный и тёплый семейный образ.
В подписи к кадрам артист оставил пожелание подписчикам: «Семья РА желает вам Любви и Добра».
