Слава призналась, что мечтает о фигуре, как у Дженнифер Лопес
Певица Слава поставила себе цель повторить фигуру Лопес к ноябрю
Певица Слава (Анастасия Сланевская) рассказала, что решила добиться фигуры, как у Дженнифер Лопес.
После того как артистка заподозрила поп-диву в плагиате концертного костюма, она решила, что может «позаимствовать» у неё и внешний ориентир.
В Instagram* Слава сообщила, что даёт себе два с половиной месяца, чтобы прийти в идеальную форму. Под руководством тренера она планирует достичь результата к своему сольному концерту в ноябре.
«Вступаем в режим спорта. Верите в меня? Получится?» — обратилась певица к подписчикам.Поклонники активно поддержали звезду в комментариях.