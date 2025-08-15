Слава призналась, что мечтает о фигуре, как у Дженнифер Лопес

15 августа 2025, 18:02

Певица Слава поставила себе цель повторить фигуру Лопес к ноябрю

Анастасия Сланевская (Фото: Instagram* / @nastya_slava)

Певица Слава (Анастасия Сланевская) рассказала, что решила добиться фигуры, как у Дженнифер Лопес.





После того как артистка заподозрила поп-диву в плагиате концертного костюма, она решила, что может «позаимствовать» у неё и внешний ориентир.



В Instagram* Слава сообщила, что даёт себе два с половиной месяца, чтобы прийти в идеальную форму. Под руководством тренера она планирует достичь результата к своему сольному концерту в ноябре.





«Вступаем в режим спорта. Верите в меня? Получится?» — обратилась певица к подписчикам.