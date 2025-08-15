Максим Галкин* показал редкие кадры Аллы Пугачёвой в кожаном мини-платье
Галкин* поделился архивными снимками своей супруги в эффектном мини-платье
Телеведущий и юморист Максим Галкин* порадовал подписчиков в соцсетях редкими архивными кадрами.
Подборку фотографий он разместил на своей странице в Instagram**.
Особое внимание пользователей привлёк снимок Аллы Пугачёвой в кожаном мини-платье, сделанный не позднее 2021 года.
Накануне публикации Галкин* делился фотографиями с экскурсии по Даугавпилсу.
