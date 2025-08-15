Достижения.рф

Максим Галкин* показал редкие кадры Аллы Пугачёвой в кожаном мини-платье

Галкин* поделился архивными снимками своей супруги в эффектном мини-платье
Алла Пугачёва (Фото: Instagram** / @maxgalkinru)

Телеведущий и юморист Максим Галкин* порадовал подписчиков в соцсетях редкими архивными кадрами.



Подборку фотографий он разместил на своей странице в Instagram**.

Особое внимание пользователей привлёк снимок Аллы Пугачёвой в кожаном мини-платье, сделанный не позднее 2021 года.

Накануне публикации Галкин* делился фотографиями с экскурсии по Даугавпилсу.

