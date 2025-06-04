Александр Ревва помирился с матерью
У Александра Реввы были сложные отношения с матерью. Долгое время родные люди не общались.
Мать популярного артиста, звезды Comedy Club Любовь Рачеева так и не приняла его жену. Любовь Николаевна заявила, что Анжелика настраивает Александра против нее. Сам Ревва не скрывал, что две его любимые женщины не смогли найти общий язык.
Однако горе сблизило родственников. Недавно Любовь Рачеева овдовела. Ее муж хоть и не был родным отцом для шоумена, но между ними были теплые отношения.
По словам Рачеевой, Ревва сразу же с ней связался после того, как узнал о произошедшем, передает kp.ru. Комик оплатил похороны отчима и начал помогать матери.
Женщина выразила надежду на то, что ей удастся увидеть внучек и сохранить общение с сыном.
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