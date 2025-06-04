«Мне не нужно было воровать»: Сара Джессика Паркер призналась, что забирает всю одежду Кэрри Брэдшоу со съемок «Секса в большом городе»

04 июня 2025, 08:47

Сара Джессика Паркер прописала в контракте право забрать всю одежду Кэрри Брэдшоу

Сара Джессика Паркер (Фото: Инстаграм* @sarahjessicaparker)

Сара Джессика Паркер сообщила, что с начала карьеры забирает все костюмы Кэрри Брэдшоу со съемок. В архиве актрисы — весь гардероб главной героини из «Секса в большом городе», передает VOICE.





По признанию артистки, у нее есть все образы Кэрри, начиная с пилотной серии. Сара пояснила, что с самого начала своей карьеры включала в контракт пункт, который гарантировал ей право забрать костюмы после съемок.





«Так что мне не нужно ничего воровать, потому что у меня уже все есть», — добавила актриса.

«Это история персонажа, это Нью-Йорк, это женщины, которые в ней узнают себя», — заключила Сара Джессика Паркер.