Мама Михаила Галустяна бурно отреагировала на его развод с женой Викторией
Мама Михаила Галустяна бурно отреагировала на его развод с женой Викторией. Слова женщины журналистам передала родительница Александра Реввы, который давно близко общается с Михаилом Галустяном, передает «СтарХит».
«Мама Миши тоже в Сочи живет, я ей позвонила недавно, спрашиваю: "Сусанна, неужели это правда?" А она говорит: "Все разводятся, даже политики, а что, Мишке нельзя?!" Весело так сказала. Не знаю, что там у них происходит", — рассказала мать Реввы Любовь Николаевна.
По ее словам, Виктория Галустян является очень богатой женщиной. Любовь Николаевна подчеркнула, что шоумен всю семью обеспечил «по полной программе».
Напомним, о разводе Михаила и Виктории Галустян стало известно 30 апреля 2025 года. По словам 45-летнего артиста, им с Викторией удалось остаться в хороших отношениях. Галустян отметил, что их чувства с женой друг к другу просто угасли.
*Запрещен в РФ