04 июня 2025, 09:10

Виктория Штефанец (Галустян) и Михаил Галустян (Фото: Инстаграм* @victoriagalustyan)

Мама Михаила Галустяна бурно отреагировала на его развод с женой Викторией. Слова женщины журналистам передала родительница Александра Реввы, который давно близко общается с Михаилом Галустяном, передает «СтарХит».







«Мама Миши тоже в Сочи живет, я ей позвонила недавно, спрашиваю: "Сусанна, неужели это правда?" А она говорит: "Все разводятся, даже политики, а что, Мишке нельзя?!" Весело так сказала. Не знаю, что там у них происходит", — рассказала мать Реввы Любовь Николаевна.