Эмин Агаларов рассказал, что его 16-летний сын открыл свой первый бизнес
У Эмина Агаларова четверо детей: две дочери и сыновья-близнецы Али и Микаил. Прошлой зимой старшие наследники артиста отметили 16-летие.
Недавно стало известно, что Али открыл собственный бизнес. По словам певца, Али сам все организовал и даже провел открытие бургерной без его присутствия.
Агаларов смог посетить заведение, когда вернулся из командировки. Артист попробовал еду и остался очень доволен.
Эмин сразу же предупредил сына, что никаких поблажек ему делать не собирается. Стоит отметить, что Али с ранних лет старается походить на отца.
*Запрещен в РФ
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