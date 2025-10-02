Александр Ревва потребовал «ещё больше бабок» в Челябинске

02 октября 2025, 19:54

Александр Ревва выступил с пенсионерками на церемонии в Челябинске

Александр Ревва (Фото: Instagram* @arthurpirozhkov)

Александр Ревва открыл церемонию Народной премии 74.RU в Челябинске. Артист вышел на сцену под аплодисменты и исполнил песню «Зацепила меня». Подробности сообщает издание «Страсти».





Вместе с Реввой танцевали активные челябинские пенсионерки — участницы федеральных проектов «Спорт — норма жизни» и «Активное долголетие». Во время выступления артист пообщался с залом.

«Народная Премия — это бизнес. А все мы знаем, что бизнес — это бабки», — заявил Ревва под аккомпанемент танцующих женщин.

«Челябинск — город, в котором есть бабки! А там, где есть бабки, есть Александр Ревва!» — завершил музыкальный номер артист.